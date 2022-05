Nuova Lancia Ypsilon: importanti novità entro fine anno

La nuova Lancia Ypsilon è una delle auto che arricchiranno la gamma della casa automobilistica piemontese nei prossimi anni. La futura generazione di questo modello sarà lanciato sul mercato nel 2024 e segnerà il ritorno in Europa di Lancia dopo diversi anni di assenza. La vettura sarà molto diversa da quella attuale. Innanzi tutto avrà una lunghezza intorno ai 4 metri e un design più sportivo, elegante e maschio.

Entro fine anno importanti novità per la nuova Lancia Ypsilon

La nuova Lancia Ypsilon sarà realizzata su piattaforma CMP. La vettura debutterà sul mercato sia in versione con motore a combustione che elettrico al 100 per cento. Quest’ultima diventerà l’unica versione del modello a partire dal 2028, anno in cui dovrebbe arrivare il restyling di metà carriera di questo modello.

A proposito della nuova Lancia Ypsilon, si dice che la vettura entro fine anno possa venire anticipata in qualche modo. Non è ancora chiaro se ciò avverrà con una concept car oppure con alcune immagini teaser. I soliti bene informati però sono sicuri che per tenere alta l’attenzione sul futuro della casa automobilistica piemontese, qualcosa di molto importante a proposito di questo modello accadrà entro fine anno.

Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon oltre ad essere un modello molto importante di suo, essendo la prima vettura ad arrivare per quanto concerne il nuovo corso del brand premium di Stellantis, servirà anche a capire quella che sarà la direzione estetica che in futuro sarà intrapresa dalla casa automobilistica che in pratica sotto Stellantis ripartirà quasi da zero nonostante una storia lunga oltre 115 anni.

Ricordiamo che nei prossimi anni oltre alla futura generazione di Ypsilon altre due auto arricchiranno la gamma di Lancia. Ci riferiamo naturalmente ad un crossover di segmento C che arriverà nel 2026 e sarà prodotto a Melfi e che forse si chiamerà Aurelia. L’altro modello invece sarà la nuova Delta.

