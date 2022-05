DS Performance Line porta raffinatezza e prestazioni in tutta la gamma del brand

Raffinatezza e cura dei dettagli sono valori fondamentali per DS Automobiles e un tratto caratteristico, oltre alle prestazioni, in una gran turismo.

Con l’allestimento Performance Line, il brand francese porta lo spirito di questi veicoli leggendari nella sua gamma, con dettagli che influenzano l’identità di ciascuno dei suoi modelli e che incorporano le caratteristiche che hanno portato l’acronimo GT a uno status leggendario nel mondo dell’automotive.

DS Performance Line: l’allestimento porta prestazioni e raffinatezza nei veicoli del marchio francese

I veicoli che portano il badge DS Performance Line si distinguono per i colori della carrozzeria che esprimono dinamismo e caratteristiche sportive, come i grandi cerchi in lega da 17”, 18” o 19” in nero lucido, a seconda del modello. Ogni vettura riprende il logo DS su uno sfondo carminio al centro del volante.

In omaggio a DS Performance, la divisione competizione del marchio di Stellantis, i suoi colori, il carminio, che rappresenta la passione; il bianco, simbolo di purezza; e l’oro, come sinonimo di vittoria; compaiono sul logo del cofano. I loghi DS Performance Line sono presenti anche sulle portiere anteriori.

Nella DS 3 Crossback Performance Line, lo spirito da Gran Turismo si manifesta nella tecnologia più avanzata, con funzioni di assistenza alla guida come la frenata di emergenza automatica, l’avviso di rischio collisione, l’avviso di deviazione involontaria dalla corsia, la telecamera sul parabrezza o il bagagliaio con apertura senza mani. È disponibile in un’ampia gamma di motori: PureTech 100 e 130 S&S Automatic a benzina, BlueHDi 110 e BlueHDi 130 Automatic a diesel ed completamente elettrico E-Tense.

DS 4 Performance Line

La DS 4 Performance Line è la versione dinamica della nuova berlina DS 4. Esalta le sue qualità e le prestazioni uniche, enfatizzando sportività, piacere di guida e finiture che offrono la raffinatezza e l’esclusività che sono sempre state le caratteristiche del lusso francese.

La vocazione radicale e sportiva della DS 4 Performance Line risalta sin dal primo sguardo, con una finitura esterna nera che dona un aspetto elegante e rivoluzionaria ad elementi come la DS Wings sul frontale, la barra tra le luci posteriori, la calandra e le cornici dei finestrini laterali. I cerchi in lega Minneapolis da 19” danno un tocco esclusivo e dinamico a questa versione.

L’armonia degli interni è esaltata anche dall’illuminazione ambientale personalizzabile, pensata per mettere in risalto gli elementi laterali. L’aspetto sonoro viene curato da un impianto audio hi-fi Focal Electra da ben 690W composto da 14 altoparlanti con finestrini laterali acustici, un altro primato nel segmento.

La DS 4 Performance Line è disponibile con motorizzazioni ad alte prestazioni, pensate per vivere la vettura senza rinunciare all’efficienza e al rispetto dell’ambiente, con bassi livelli di consumi ed emissioni di CO2. In particolare, abbiamo PureTech 130 e 180 a benzina e una versione BlueHDi diesel da 130 CV. Tutti sono associati a cambi automatici a 8 rapporti. La DS 4 Performance Line E-Tense si posiziona al top della gamma con un gruppo propulsore ibrido plug-in in grado di sviluppare 225 CV.

DS 7 Crossback e DS 9 Performance Line

La DS 7 Crossback Performance Line include nella sua offerta motori ad alte prestazioni come l’ibrido plug-in E-Tense 225 e il diesel BlueHDi 130. Dispone di alcune delle tecnologie più avanzate del marchio in termini di funzioni di assistenza alla guida come il DS Connect NAV, i sensori di parcheggio posteriori, il Coffee Brake Alert o l’avviamento a mani libere. Esteticamente, sfoggia i cerchi in lega Beijing neri da 19”.

Forte di tutta l’esperienza del marchio nel campionato di Formula E, la DS 9 riserva l’allestimento Performance Line alle sue versioni più potenti, le ibride plug-in, tra cui spicca la DS 9 E-Tense 360 4×4, che incorpora due motori elettrici da 110 CV e 113 CV e la potenza di un motore a benzina PureTech da 200 CV, ottenendo 360 CV e 520 Nm.

Progettata per essere goduta, questa versione della DS 9 è dotata di pinze freno nere dotate del badge DS Performance ed esclusivi cerchi Munich da 20”, che ne esaltano il carattere sportivo.

Questa versione della DS 9 gode di un imponente arsenale tecnologico, che include funzioni come il DS Connected Pilot o il DS Park Pilot, che consente il parcheggio automatico. In termini di prestazioni spicca il DS Active Scan Suspension, un sistema attivo che rileva e anticipa le imperfezioni della strada per gestire continuamente gli ammortizzatori. Da parte sua, il sistema di illuminazione DS Active LED Vision si adatta, in larghezza e portata, alle condizioni stradali e alla velocità del veicolo.