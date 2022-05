Opel Insignia: in futuro al suo posto un nuovo modello

L’ultima Opel senza tecnologia Stellantis dice addio al mercato britannico. Questa informazione è stata confermata alla rivista Autocar dal CEO di Vauxhall Paul Wilcox. “L’Insignia ha uno stop in Vauxhall. Consegneremo le unità che sono state già ordinate, ma non prevediamo di sostituirla immediatamente a breve termine. La Opel Insignia continuerà ad esistere, ma per noi sta emergendo un divario che non è ancora stato pianificato di colmare”, ha affermato.

Opel Insignia: la vettura esce di scena in UK e non avrà una nuova generazione

Opel Insignia infatti continuerà ad essere venduta nel resto dell’Europa ma l’auto non avrà una nuova generazione. Il successore di Insignia dovrebbe debuttare all’inizio del 2025. Secondo Automotive News Europe, ha il nome in codice OV85 e, come l’imminente ammiraglia DS e nascerà sulla piattaforma Stellantis STLA Medium.

Questa piattaforma può ospitare sia motori a combustione interna che moduli batteria con una capacità da 87 a 104 kWh, mentre l’autonomia massima dovrebbe aggirarsi intorno ai settecento chilometri. Il nuovo modello lascerà probabilmente le forme della classica berlina e station wagon per assumere quelle di un crossover.

La vettura sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia insieme a due modelli di DS Automobiles e al futuro crossover di Lancia. Quando al suo nome qualcuno ipotizza si possa trattare della nuova Opel Manta. Sicuramente su questo modello arriveranno ulteriori informazioni nel corso del prossimo anno.

La vettura era l’ultima di Opel ad essere sopravvissuta dall’era General Motors. Le sue vendite sono diminuite molto nel corso degli ultimi anni a causa della crisi delle vendite delle berline tradizionali.

