Nuova Opel Manta: sarà questo il suo aspetto?

Nel 2025 la gamma di Opel accoglierà un nuovo e atteso modello. Ci riferiamo alla nuova Opel Manta il cui arrivo è stato ufficialmente confermato nelle scorse settimane dal numero uno della casa automobilistica tedesca, il CEO Uwe Hochgeschurtz. A proposito di questo modello, da quando si è saputo che sarebbe ritornato nella gamma del marchio di Stellantis, le ipotesi sul suo aspetto si sono moltiplicate. Questo in quanto si tratta di un nome iconico che in passato ha caratterizzato una famosa auto del costruttore automobilistico che ha sede a Russelsheim.

Sarà questo l’aspetto definitivo della nuova Opel Manta che sarà prodotta a Melfi?

Iniziamo subito col dire che il modello che sarà commercializzato da Opel a partire dal 2025 non avrà nulla a cui spartire con il suo celebre antenato. Infatti il nuovo modello sarà un crossover elettrico di circa 460 cm che sarà prodotto in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. A proposito di questo modello qui vi mostriamo un nuovo render pubblicato sul web nelle scorse ore dal sito Autoexpress che prova ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto. Si tratta dell’ipotesi del famoso artista digitale Avarvarii.

Sicuramente a proposito della nuova Opel Manta già a partire dai prossimi mesi avremo ulteriori informazioni. Possibile che già dal prossimo anno possano iniziare i primi avvistamenti del prototipo. A quel punto inizieremo a capire meglio di che tipo di auto si tratterà. Sappiamo già però che sarà un SUV Coupé che nello stile ricorderà la nuova Citroen C5 X ma anche la futura Peugeot 408 Cross. Vedremo dunque a proposito di questo modello di Opel cos’altro emergerà già a partire dalle prossime settimane.

Ti potrebbe interessare: Irmscher Cross iS2: l’Opel Zafira si trasforma in un camper dal look sportivo

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!