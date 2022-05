Ferrari Purosangue: c’è chi lo immagina così

L’attesa è quasi finita: la Ferrari ha detto che il primo SUV della sua storia che come sappiamo si chiamerà Ferrari Purosangue entrerà in produzione entro la fine dell’anno con consegne previste per il 2023. Enzo Ferrari si è sempre opposto all’idea di una Ferrari a quattro porte, e l’ex capo Sergio Marchionne ha notoriamente detto: “Dovresti spararmi prima”, quando gli è stato chiesto della prospettiva di un SUV Ferrari. Ma le cose da allora sono molto cambiate per la casa automobilistica del cavallino rampante.

Ecco una nuova ipotesi sull’aspetto del futuro Ferrari Purosangue

La piattaforma del motore anteriore esistente della Ferrari è stata modificata per adattarsi alla stazza dei SUV. La Ferrari ha fortemente suggerito che utilizzerà un nuovo motore V-12 e probabilmente anche un V-8 biturbo. Qui vi mostriamo un render di Car and Driver che prova ad ipotizzare come sarà la versione definitiva di questo SUV per il cui debutto non dovrebbe mancare ormai molto. I soliti bene informati dicono che la sua presentazione avverrà durante l’estate e che le prime immagini ufficiali potrebbero addirittura venire mostrate già nel corso del prossimo mese di giugno.

Nelle prossime settimane è probabile che su questo modello emergeranno ulteriori dettagli come prezzi, motori e caratteristiche. Vedremo dunque cos’altro verrà svelato di questo atteso modello destinato a fare seria concorrenza a rivali del calibro di Lamborghini Urus e Aston Martin DBX.

