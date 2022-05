LEGO Ferrari Build and Race: arriva in California la corsa virtuale delle vetture di Maranello

Il resort LEGOLAND California ha aperto la sua ultima attrazione, la LEGO Ferrari Build and Race con una LEGO Ferrari F40 a grandezza naturale. Composta da 358.000 pezzi, l’auto si trova al centro di tre zone interattive che permettono agli ospiti di costruire, testare e poi gareggiare con la propria Ferrari LEGO.

Dotato di una tecnologia digitale così all’avanguardia che non è stata ancora vista in nessun altro resort LEGOLAND, LEGO Ferrari Build and Race è un’esperienza completamente personalizzabile che dà agli ospiti la possibilità di modificare motori, pneumatici, potenza e aerodinamica. Possono persino customizzare la propria targa.

LEGO Ferrari Build and Race: la nuova attrazione del cavallino rampante sbarca in California

Una volta completata la messa a punto, le vetture vengono scansionate digitalmente per poter dare inizio alla corsa virtuale, inclusa l’opportunità di stabilire il miglior tempo sul circuito di Fiorano di Ferrari presente a Maranello.

L’originale Ferrari F40 è stata costruita nel 1987 per celebrare il 40º anniversario del cavallino rampante ed è stata l’ultima presentata con la presenza di Enzo Ferrari prima della sua morte. Il telaio leggero, abbinato al motore V8 biturbo da 2.9 litri da 478 CV a 7000 g/min e 577 Nm di coppia massima a 4000 g/min, permetteva alla berlinetta a due posti di impiegare soli 4,1 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiungere una velocità massima di 324 km/h, un valore inaudito per un’auto di serie di quell’epoca.

Progettare secondo la filosofia GTO, la F40 ha impiegato solo 11 mesi per essere concettualizzata, costruita e consegnata, il che rappresenta una sorta di record per una supercar del genere. In confronto, la versione LEGO ha impiegato più di 1800 ore per essere disegnata e costruita e poi altre 1900 ore per realizzare il modellino finale nel famoso Rosso Ferrari.

Dal punto di vista costruttivo, la vera F40 del 1988 ha adottato un approccio spartano alla costruzione. Una grande unità anteriore singola e una sezione del corpo posteriore rimovibile significavano che c’erano solo 11 pannelli della carrozzeria mentre all’interno c’erano così pochi dettagli che persino il fermo di rilascio della portiera era un semplice cavo. La versione LEGO ha dimensioni simili a quella reale. Infatti, è lunga 14 cm, larga più di 6 cm, alta 4 cm e ha un passo di 8 cm.

LEGO Ferrari Build and Race è inclusa nel prezzo d’ingresso al LEGOLAND California Resort e include l’accesso a più di 60 giostre, spettacoli e attrazioni. Il resort dispone anche del parco acquatico LEGOLAND con sette scivoli e spiagge sabbiose, oltre al LEGOLAND Castle Hotel con 250 camere a tema.