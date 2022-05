Fiat: stop di due anni in Serbia per la sua fabbrica

Il segretario del Consiglio della Federazione dei sindacati indipendenti della Serbia (SSSS) Zoran Mihajlovic ha dichiarato giovedì che la direzione dello stabilimento di Kragujevac Fiat Chrysler Automotive (FCA) Serbia offrirà ai lavoratori l’andare all’estero o il trattamento di fine rapporto, perché il lavoro in quella fabbrica sarà congelato per due anni causa preparativi di produzione di un nuovo modello elettrico.

Stop imminente alla produzione a Kragujevac per Fiat

Oggi, i lavoratori della fabbrica di automobili di Kragujevac sono stati invitati a parlare con la direzione e il motivo non è stato indicato nell’invito. I rappresentanti del governo serbo hanno recentemente annunciato che la fabbrica in quella città inizierà a produrre auto elettriche nel 2024.

Mihajlovic ha affermato che dopo due anni gli operai torneranno a Kragujevac e l’offerta si spiega con la necessità di formarsi per la produzione di un nuovo modello. “I lavoratori non potranno scegliere liberamente alcuna opzione, ma saranno valutati e distribuiti secondo quel criterio nelle fabbriche straniere, se accetteranno quell’offerta”, ha detto Mihajlović.

In Serbia dal 2024 dovrebbe essere prodotta la nuova Fiat Panda. A questo modello poi seguirà un’altra auto elettriche che però forse farà parte di un altro brand del gruppo Stellantis. A questo punto sembra proprio che la carriera della monovolume 500L sia arrivata alla sua conclusione.

Il sindacalista Igor Andjić, ha detto all’agenzia Beta che gli operai della produzione sono stati informati oggi delle condizioni per recarsi in Germania, Polonia, Italia e Slovacchia per due anni di lavoro negli stabilimenti di Stelantis, di cui fa parte Fiat Serbia, il proprietario di maggioranza della fabbrica di automobili Kragujevac.

“Ciò significa che la fabbrica di Kragujevac è chiusa, sarà praticamente in stand-by fino alla produzione di un nuovo modello, e noi veniamo mandati all’estero, cosa inaccettabile per molti lavoratori, perché sono tutti giovani che voglio vivere e lavorare qui” , ha detto Andjic. Ha aggiunto che il datore di lavoro non ha presentato un programma sociale dettagliato per i lavoratori, su cui insisterà il sindacato “Nezavisnost”. Andjic ha detto che i lavoratori sono pronti a bloccare la città domani, se l’azienda non presenterà i dettagli del programma sociale.

