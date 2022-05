Alfa Romeo vuole di più: ‘Un grande upgrade in Spagna’

Alfa Romeo è attualmente al quinto posto in campionato con 31 punti. Bottas è il veterano della squadra e ha già raccolto ben trenta punti. Anche il suo compagno di squadra Guanyu Zhou, pur essendo un esordiente, ha già ottenuto un punto. Vasseur si sta già abituando alla crescita della squadra ed è quindi alquanto insoddisfatto del risultato di Miami. Bottas è arrivato settimo dietro ai piloti Mercedes.

Alfa Romeo: importante aggiornamento in Spagna lo ha promesso Frederic Vasseur

Auto Motor und Sport cita il capo della squadra: “Il fatto che siamo delusi da questo risultato mostra quanti progressi abbiamo fatto in questa stagione”. Bottas ha perso il suo quinto posto contro George Russell e Lewis Hamilton a causa di un errore commesso da lui stesso. Di conseguenza, il finlandese è ora a due posizioni dal suo ex compagno di squadra che è avanti in classifica di cinque punti.

Alfa Romeo punta a migliorarsi ulteriormente in Spagna e proverà ancora una volta a lottare per ottenere un posto di prestigio. Vasseur conferma che la squadra porterà con sé un consistente pacchetto di aggiornamenti al Barcellona. Se tutto va secondo i piani, è in arrivo un “grande aggiornamento”. Il team punta a separarsi da AlphaTauri, Haas, Aston Martin e Williams. In casa del Biscione iniziano a fare pensieri su una possibile battaglia con la McLaren per la P4 nella classifica generale.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo F1, Tavares: “Pilota italiano? Magari, purché sia veloce!”