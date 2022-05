Maserati MC20 Cabrio potrebbe debuttare il 25 maggio [TEASER]

Maserati ha confermato nelle scorse ore che mercoledì 25 maggio presenterà una nuova vettura che darà un nuovo modo per “ammirare il cielo”. Sebbene non abbia rivelato quale sarà, molto probabilmente si tratta della Maserati MC20 Cabrio, ossia la versione decappottabile dell’ultima super sportiva.

Nel post pubblicato su Instagram, la casa automobilistica modenese ha caricato tre diverse foto del cielo, catturate dal basso come se fosse dal sedile di una decappottabile. Inoltre, a dicembre 2021, ha condiviso diverse foto ufficiali della nuova MC20 Cabrio con addosso un particolare rivestimento mimetico il cui disegno sembrava un cielo azzurro ricco di nuvole.

Maserati MC20 Cabrio: un teaser ufficiale potrebbe aver anticipato il debutto

Il marchio di Stellantis non ha potuto nascondere le modifiche apportate alla struttura del tetto, al lunotto laterale mancante e al design aggiornato sul ponte posteriore rispetto alla MC20 coupé. Ad ogni modo, il cliente ha confermato che la carrozzeria sarà ancora realizzata in fibra di carbonio, quindi il peso non dovrebbe essere troppo elevato.

Sotto il cofano troveremo ancora una volta il nuovo motore V6 biturbo da 3 litri soprannominato Nettuno che sviluppa 630 CV di potenza a 7500 g/min e 730 Nm di coppia massima a 3000-5500 g/min. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,9 secondi mentre la velocità massima è di 325 km/h. Propone un rapporto di 210 CV/litro e un acceleratore elettrico di tipo drive-by-wire.

Anche se Maserati afferma che si tratta di un propulsore sviluppato completamente da zero e internamente, alcuni sostengono che è parzialmente derivato dal Ferrari F154 V8 montato sulla SF90 Stradale e inoltre adotta alcune componenti del V6 690T presenti sulle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

Accanto troviamo una trasmissione a doppia frizione a bagno d’olio a 8 marce, posizionata sul retrotreno, che è stata sviluppata da Tremec. Parliamo della stessa trasmissione presente sulla Chevrolet Corvette C8. L’intero gruppo cambio-motore è disposto in posizione centrale/posteriore.

Altre caratteristiche proposte dalla MC20 includono sospensioni con architettura a triangoli sovrapposti ad asse sterzante virtuale, ammortizzatori Bilstein con regolazione automatica elettronica e un impianto frenante brake by wire targato Brembo costituito da dischi in acciaio da 380 mm davanti con pinze a sei pistoncini e da 350 mm dietro a quattro pistoncini. Come optional sono disponibili i dischi in carbo-ceramica da 390 mm e 360 mm.

Oltre alle versioni cabrio e coupé, Maserati ha promesso che presto arriverà la variante completamente elettrica della Maserati MC20. Secondo quanto affermato, sarà molto più potente del modello ICE grazie all’adozione del propulsore Folgore. Non è chiaro al momento se la vettura a zero emissioni sarà proposta solo come coupé o anche come decapottabile.