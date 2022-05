Alfa Romeo: ecco quale sarà il vero modello della svolta

Alfa Romeo nei prossimi anni sarà rilanciata in grande stile dal gruppo Stellantis. Questa ormai è una notizia che conosciamo tutti ma quello che molti non sanno è che il vero modello della svolta per Alfa Romeo tra i tanti che arriveranno nel corso dei prossimi anni non sarà la nuova Giulia o la GTV e nemmeno la futura generazione di Stelvio.

Alfa Romeo: ecco quale sarà il modello della vera svolta

Il veicolo che dovrebbe far fare il decisivo salto di qualità ad Alfa Romeo quanto meno in termini di vendite e di quote di mercato lo conosceremo forse alla fine del prossimo anno. Ci riferiamo al B-SUV che sarà prodotto in Polonia a Tychy insieme a Jeep e Fiat B-SUV si piattaforma CMP. Questo modello è importante in quanto con esso le immatricolazioni dello storico marchio del Biscione dovrebbe aumentare e non di poco.

Se con il SUV Tonale le immatricolazioni del Biscione saliranno di molto ma comunque pur sempre nell’ordine delle 40 / 50 mila immatricolazioni annue, con Alfa Romeo Brennero o come si chiamerà il futuro B-SUV della casa milanese il brand premium di Stellantis entrerà in una nuova dimensione.

L’arrivo di questo modello che sarà inoltre anche il primo ad avere una versione completamente elettrica in gamma garantirà un aumento nell’ordine di almeno 100 mila unità all’anno. Questo sarà il veicolo entry level della gamma del Biscione ed in quanto tale avrà il prezzo di accesso alla gamma nell’ordine di circa 27 – 28 mila euro. Ovviamente la versione completamente elettrica costerà di più ma questo è un altro discorso.

Il segmento B dei SUV è al momento il segmento con una crescita più elevata delle immatricolazioni in Europa e non solo. Fare bene in questo segmento con un veicolo di questo tipo aprirà le porte al Biscione in numerosi paesi dove al momento la quota di mercato di Alfa Romeo è davvero bassa.

