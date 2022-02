Il CEO di Stellantis Tavares fa visita a Windsor

Il numero di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares, ha visitato mercoledì lo stabilimento di assemblaggio di Windsor in Canada. La visita di Tavares fa parte del suo tour di tutti gli stabilimenti Stellantis nel mondo. La sua visita a Windsor ha incluso anche un incontro con i funzionari dell’Unifor Local 444. Il CEO è arrivato in un momento difficile per questo impianto dove da qualche tempo si registrano problemi alla produzione per mancanza di componenti dovuti alle proteste dei camionisti al confine tra Stati Uniti e Canada.

Carlos Tavares: il CEO di Stellantis ha visitato lo stabilimento di Windsor in Ontario

Sebbene Stellantis abbia evitato di perdere interi turni questa settimana, come invece accaduto nelle fabbriche di Ford e General Motors, lo stress che i ritardi alle frontiere stanno creando sulle catene di approvvigionamento just-in-time stanno costringendo l’azienda a considerare accordi alternativi per la spedizione di parti allo stabilimento di Windsor. Lo stabilimento, che impiega circa 4.300 dipendenti, è l’unica fonte dell’azienda per la produzione dei minivan Chrysler Pacifica e Dodge Grand Caravan/Voyager.

A proposito della visita di Carlos Tavares a Windsor, LouAnn Gosselin, Head of Communications-Canada di Stellantis ha affermato: “Sin dal primo giorno della fusione, il Sig. Tavares ha considerato prioritario visitare le sedi del gruppo in tutto il mondo per rivedere le operazioni e, soprattutto, incontrare e entrare in contatto con i dipendenti. Poiché gli stabilimenti di Windsor e Brampton sono importanti per le operazioni in Nord America, questa settimana visiterà entrambe le località.”

Il prossimo 1 marzo quando Tavares svelerà il primo piano industriale della nuova società nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA Groupe c’è curiosità di sapere quali novità arriveranno per questo stabilimento in Canada.

