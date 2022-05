Jeep Wrangler: come potrebbe essere la prossima generazione [RENDER]

Il peso di Jeep Wrangler nell’offensiva commerciale della Casa automobilistica statunitense è notevole. Tra i modelli più iconici del brand, nonché dell’intero settore automotive, regge ottimamente il passare degli anni. Dotato fin dall’inizio di una personalità forte e distintiva, il veicolo lascia traccia del proprio passaggio. Sia che piaccia sia che non piaccia, ha il coraggio di osare e quand’è così una macchina merita comunque rispetto. Chi l’ha apprezzata dà segno di apprezzarla tuttora, stregato in particolare dal look, fuori dall’ordinario. Ecco perché nel momento in cui si parla di rinnovamento bisogna andarci cauti. Gli aficionados non prenderebbero di buon occhio uno stravolgimento e ciò va a incidere pure sui render.

Jeep Wrangler: che ne sarà dell’erede? L’idea lanciata da un render

Di conseguenza, tra una generazione e l’altra di Jeep Wrangler le differenze sono pressoché minime. Si parla giusto di un affinamento, di un’evoluzione stilistica per mantenerne invariato l’appeal. Forzare troppo la mano andrebbe probabilmente a discapito del mezzo. Se parliamo della soluzione contemporanea, secondo gli esperti è destinata a essere proposta nelle concessionarie fino alla fine del decennio.

In seguito, toccherà alla nuova generazione tenere alto il nome della Jeep Wrangler. Che presumibilmente avrà soltanto unità elettriche. La transizione energetica lascia pensare a qualcuno un cambiamento più significativo attinente alle forme.

È il caso dell’artista digitale Arjun Kurunji, il quale ha immaginato una versione quantomeno all’avanguardia. Il prodotto immesso in commercio è stato concepito dall’autore come una sorta di modello a due ruote con un frontale appariscente, provvisto di una barra luminosa a LED, un verricello e ganci di traino rosso brillante. Inoltre, la rappresentazione conta su un tetto piatto e passaruota pronunciati, in linea con tutte le precedenti generazioni di Wrangler, sebbene ora siano ben più integrati nel resto della carrozzeria.

Nell’area posteriore spicca una luce a LED, archi svasati, ganci di traino e una piastra paramotore. Tra i principali aspetti denotabili dalle immagini è degna di nota la presenza di cerchi a cinque razze color nero e argento. Uno spunto originale e, perché no, accattivante, destinato a rimanere un sogno nel cassetto, a meno di clamorose sorprese.