Ferrari California: in vendita quella appartenuta a Michael Schumacher

Dalla seconda metà del 2008 fino alla prima metà del 2014, Ferrari ha prodotto la granturismo Ferrari California. Abbiamo di fronte il primo modello realizzato dal brand di Maranello ad adottare una carrozzeria di tipo coupé-cabrio con capote in metallo, scomponibile e ripiegabile.

Con questa vettura, lo storico brand modenese ha deciso di rievocare la storica Ferrari 250 GT California dalla quale riprende alcuni tratti stilistici. È stata inoltre concepita e progettata per poter essere utilizzata come vettura di tutti i giorni grazie alla sua versatilità e comfort di marcia, oltre che per la possibilità di essere sia una cabrio che una coupé. La California è stata una delle Ferrari più vendute di sempre, con oltre 8000 esemplari immatricolati dal 2008 fino ad aprile 2012.

Ferrari California: in Svizzera è in vendita un esemplare nel 2009 appartenuto a Schumacher

Ora, uno speciale esemplare del 2009 in Argento Nurburgring e n° di telaio 168913, è disponibile all’acquisto presso Boutsen Classic Cars. È una Ferrari California molto particolare in quanto è stata ordinata e acquistata appositamente da Michael Schumacher nel 2009, anno in cui lasciò la Ferrari. È rimasta la sua auto personale fino al 2012 e ora sta cercando una nuova casa.

L’ex sette volte campione del mondo di Formula 1 è stato coinvolto anche nello sviluppo della vettura e, secondo quanto riferito, era un grande fan del suo motore V8 montato anteriormente. Esternamente, la supercar dispone del succitato colore Argento Nurburgring, abbinato a strisce da corsa in Grigio Cerro. All’interno, invece, troviamo interni in pelle antracite e alcantara e vari elementi in fibra di carbonio.

Ciò che distingue questa California dagli altri esemplari sono le cuciture bianche che includono il logo MS (Michael Schumacher) ricamato sui sedili. In generale, la vettura si presenta in condizioni davvero impeccabili e inoltre il suo contachilometri riporta appena 15.643 km percorsi.

Boutsen Classic Cars è presente in Svizzera ed è gestita dall’ex pilota di Formula 1 Thierry Boutsen. Quest’ultimo e Schumacher hanno corso insieme all’inizio degli anni ‘90, anche se in fasi diverse delle rispettive carriere nel motorsport.

Utilizza un V8 aspirato da 460 CV di potenza

Ritornando alla Ferrari California, sotto il cofano è presente il motore V8 aspirato F136IB da 4.3 litri, capace di sviluppare una potenza di 460 CV a 7500 g/min e 485 Nm di coppia massima. Accanto sono presenti un cambio a doppia frizione a 7 rapporti e la trazione posteriore. Una centralina elettronica controlla il cambio ed è in grado di riconoscere e adattarsi allo stile di guida del conducente, qualora desiderasse una guida più tranquilla o più sportiva.

Grazie al Launch Control, la California passa da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 310 km/h. Questo vuol dire che la coupé-cabrio riesce a regalare delle prestazioni di alto livello anche nel 2022.

Purtroppo, non è stato riportato il prezzo di vendita (disponibile solo su richiesta), ma possiamo ipotizzare sicuramente sei cifre considerando le eccellenti condizioni, il basso chilometraggio e soprattutto la precedente proprietà di Michael Schumacher.

