Nuova Alfa Romeo Giulietta: occasione persa?

Nuova Alfa Romeo Giulietta per molto tempo sembrava potesse essere una delle novità che la casa automobilistica del Biscione avrebbe annunciato per il suo futuro. Al momento però il suo ritorno sul mercato sembra essere davvero molto difficile.

Nelle scorse settimane da Pomigliano il CEO Jean Philippe Imparato ha confermato che difficilmente vedremo questo modello sul mercato in futuro. Questo in quanto Alfa Romeo ha vocazione di brand premium globale e di conseguenza nei prossimi anni saranno lanciate sul mercato solo ed esclusivamente vetture che possano essere vendute in tutto il mondo.

Il mancato arrivo di una nuova Alfa Rome Giulietta rappresenterà un’occasione persa per il Biscione?

Questo non sarebbe il caso di una nuova Alfa Romeo Giulietta, che per via delle sue caratteristiche sarebbe una vettura con vocazione esclusivamente europea. Secondo alcuni però questa scelta, se confermata, rappresenterebbe una vera e propria occasione persa per la casa automobilistica del Biscione che avrebbe potuto conquistare un’altra importante fetta di mercato nel nostro continente.

Tra l’altro avendo già piattaforma, tecnologia e motori di altre berline compatte di Stellantis non si capisce cosa ci sarebbe di sbagliato nel lanciare una nuova Giulietta moderna e sportiva sul mercato. Non si può escludere che comunque, qualora le cose dovessero andare particolarmente bene per lo storico marchio milanese in futuro non vi possa essere un ripensamento a proposito di questo modello che in molti in Europa ed in particolare in Italia rimpiangono.

Un discorso simile, anche se forse in misura minore, può essere fatto anche per il ritorno di una Alfa Romeo MiTo. La vettura probabilmente non ha vocazione globale ma qui in Europa di certo potrebbe fare davvero bene. Vedremo dunque il prossimo anno cosa sarà previsto in proposito nel piano di rilancio del Biscione che il CEO Imparato ha promesso di rivelare nel corso del prossimo anno.

