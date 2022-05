Fiat 124 1981 lavata dopo 20 anni: risultato da non credere [VIDEO]  

Più di dieci anni fa, qualcuno decise di mettere in garage una Fiat 124 del 1981 dopo averla tenuta fuori per un ulteriore decennio. Se il proprietario del box dove era riposta non avesse deciso di vendere casa, vi sarebbe rimasta probabilmente per tanti altri anni.

Fiat 124 del 1981 abbandonata a sé stessa rivive una seconda giovinezza: la straordinaria trasformazione

Grazie al cielo, Larry Kosilla di AMMO NYC è stato chiamato dal possessore della Fiat 124. Costui era disperato affinché un professionista accettasse il proibitivo compito di sottoporla a una operazione di restauro. Una volta trattata la roadster, il cliente deciderà se ripararla e godersela nel pieno della sua essenza, oppure se cederla, a un appassionato di mezzi storici.

Secondo le stime del proprietario, il veicolo non veniva lavato da oltre vent’anni. Ma la situazione è cambiata poiché Larry ha compiuto una magia con strumenti e materiali da centinaia di dollari per la pulizia, per non parlare del lavoro manuale, a sua volta non economico.

Mentre era alle prese con le cure ad hoc della Fiat 124, Larry ha rivelato alcuni dei progetti in corso che sta testando in forma di prototipo. Che potrebbero trasformarsi in prodotti sugli scaffali virtuali del suo negozio online. I nuovi pennelli sembrano un’ottima idea, tuttavia il design va messo a punto prima di trasformare i sogni in realtà.

Dopo tanti anni di inutilizzo, la Fiat 124 del video condiviso qui sotto non è diventata un rifugio solo per i topi, ma pure un ripostiglio per gli scoiattoli. Come è possibile notare, gli animaletti danno l’impressione di essere innocue, ma possono causare danni seri all’auto quando vengono lasciati libere al suo interno.

La Fiat 124 del 1981 ha un paio di elementi interessanti dal punto di vista estetico. Inoltre, porta la firma di Pininfarina, perciò non è affatto male neppure oggi, nonostante non sia l’esemplare più bello mai realizzato. Certi spunti risultano piuttosto accattivanti anche per gli standard odierni.

