Alfa Romeo Stelvio è il SUV usato più venduto online

Alfa Romeo Stelvio nonostante sia sul mercato da molti anni continua ad essere molto apprezzato dai clienti italiani. Il modello nei primi 4 mesi del 2022 ha ottenuto più immatricolazioni dello scorso anno, a differenza di quanto sta avvenendo con Giulia che accusa maggiormente gli anni sul mercato.

Stelvio rappresenta al momento più dell’80 per cento delle immatricolazioni attuali del brand milanese. Nelle scorse ore è arrivata un’altra notizia molto interessante per il SUV del Biscione. Stelvio è risultato essere il SUV usato più venduto online. Questo almeno secondo una ricerca del sito Brumbrum.

Alfa Romeo Stelvio è il SUV di seconda mano più venduto sul web

Alfa Romeo Stelvio in questa speciale classifica è riuscito a mettersi alle spalle modelli del calibro di Audi Q5 e BMW X3. Il prezzo medio pagato da chi ha deciso di acquistare il SUV dello storico marchio milanese è di 30.617 euro. La maggior parte dei SUV venduti online hanno motore diesel e sono dotati di cambio automatico.

A proposito di Alfa Romeo Stelvio ricordiamo che nei prossimi mesi il SUV è atteso da un importante restyling. Questo dovrebbe portare alcune lievi modifiche estetiche a paraurti, mascherina e gruppi ottici.

Inoltre è prevista qualche novità anche al suo interno con il nuovo quadro strumenti digitale. Nella gamma dei motori la più grande novità sarà rappresentata dalla prima versione elettrificata.

Alfa Romeo Stelvio poi nei prossimi anni, presumibilmente nel 2026 riceverà una seconda generazione confermata dal CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato. Il SUV tornerà però solo con motorizzazioni elettriche. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo modello nei prossimi mesi.

