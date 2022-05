Alfa Romeo Tonale: con l’Alcantara è tripudio per il Made in Italy

Non c’è auto che in termini di appeal sul mercato possa competere con Alfa Romeo Tonale in questo preciso momento. Almeno per quanto riguarda la celebre Casa automobilistica meneghina, l’attenzione è totalmente proiettata al nuovo sport utility.

Alfa Romeo Tonale: si conferma la sinergia tra il Biscione e l’Alcantara

Tra le caratteristiche di Alfa Romeo Tonale c’è l’Alcantara, adoperata, nello specifico, per i rivestimenti. Tale materiale è in grado di combinare il piacere provocato dal bello con proprietà tecniche essenziali per un’esperienza di guida sportiva, tra cui traspirabilità, leggerezza ed elevato grip.

Come se ciò non fosse abbastanza, il marchio guidato da Jean-Philippe Imparato è sensibile al tema della sostenibilità. Dal 2009 è carbon neutral, certificato da TÜV SUV. In sostanza, carbon neutral vuol dire avere un bilancio netto di emissioni di anidride carbonica pari a zero. La quantificazione non comprende solo il processo produttivo, bensì pure le fasi di uso e finalità del bene stesso.

Il sodalizio tra Alcantara e Alfa Romeo risale addirittura agli anni Novanta: in tal senso, Tonale è, perciò, all’insegna della continuità. I principi fondamentali applicati sono quelli dell’artigianalità, del connubio sportività-eleganza e del Made in Italy. L’imperterrita evoluzione stilistica e tecnologica permette di offrire sempre l’esperienza di guida ideale e soddisfare le aspettative di personalizzazione e creatività.

Alla pari del Costruttore, Alcantara è un simbolo dell’Italia apprezzata nel panorama internazionale. Ogni metro di materiale nasce nel cuore della nostra penisola, per l’esattezza in Umbria, dove sorge lo stabilimento e da cui avviene l’export internazionale. L’elegante soluzione fregia il nuovo Alfa Romeo Tonale Veloce, con un trattamento ad hoc curato dai Centri Stile delle due compagnie. Ne deriva un colpo d’occhio forte, basato sulla customizzazione.

A occuparsi della seduta il nuovo reparto Alcantara. Un team ferrato nel campo, capace di sviluppare il valore complessivo percepito dalla clientela. Nella fattispecie, laser, laminazione e taglio a dima mirano a soddisfare il pubblico più esigente. Ciascun kit indirizzato all’Alfa Romeo Tonale è formato da otto pezzi. L’Alcantara nera delle sedute con forature laser tonde degradé, abbinata a un backing a contrasto rosso, si alterna con quella plain nera per un effetto visivo eccellente.

