Alfa Romeo di ieri protagoniste a Villa d’Este Style One Lake One Car

Si è svolta nei giorni scorsi l’undicesima edizione del Villa d’Este Style One Lake One Car, ovvero presso la cornice del prestigioso Hotel Villa d’Este di Cernobbio. Si tratta di un appuntamento, decisamente esclusivo, utile per celebrare l’Alfa Romeo 6C 2500 SS che è anche l’iconica vettura del Biscione che porta in dote la pregevole denominazione del medesimo Hotel già citato.

Durante la particolare occasione, l’Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este Touring risalente al 1951, di proprietà dello stesso Hotel Villa d’Este è stata affiancata da ulteriori due esemplari di questa elegantissima coupé; nello specifico si trattava degli esemplari numero quattro e numero otto, due dei circa 18 esemplari ancora a disposizione della storia e quindi oggi esistenti. Una fra le Alfa Romeo 6C SS Villa d’Este, già vincitrice del Concorso di Eleganza di Kyoto nel 2018, ha anche percorso oltre 600 chilometri per raggiungere l’evento di Cernobbio dimostrando un funzionamento assolutamente impeccabile.

Accanto alle pregevoli Alfa Romeo anche altri capolavori della storia dell’auto

Accanto alle già citate splendide Alfa Romeo degli Anni Cinquanta sono intervenute altre pregevoli vetture, che hanno avuto il compito di condurre i visitatori in un percorso necessario a riscoprire la storia di un mito come quello del Biscione. Si sono viste infatti una MG NA da gara risalente al 1935, oltre ad ulteriori due Alfa Romeo 1900: si trattava di una Sprint carrozzata da Touring e di una Sprint Cabriolet Pinin Farina del 1952.

Ulteriori Alfa Romeo presenti erano altre due 2600, ovvero una Sprint Bertone del 1963 e una Spider del 1962 che rappresenta una delle ultime 6 cilindri del Biscione carrozzate da Touring. Presente anche una Lancia Florida 1 del 1955 carrozzata da Pinin Farina, accanto ad una Flaminia Coupé Pininfarina del 1962. Da segnalare un raro esemplare di Lamborghini 350 GT Touring del 1965, ovvero la prima vettura del Costruttore del Toro. Tornando all’oggi, si è vista anche una nuova Alfa Romeo Stelvio 6C Villa d’Este che rappresenta una versione speciale, in edizione limitata, di proprietà dell’Hotel affacciato sul Lago di Como.

Foto, ANSA

