Opel: ecco come migliora la qualità dei suoi veicoli

La qualità Opel per auto e veicoli commerciali leggeri è ai massimi livelli. Negli ultimi 12 mesi, ad esempio, la qualità del lancio di nuove auto è stata aumentata del 25%. Questo valore deriva dagli standard di produzione definiti internamente dal produttore e dal feedback dei clienti entro il primo anno dall’acquisto.

Le Opel Corsa e Mokka lanciate di recente dimostrano una qualità di produzione di prima classe fin dall’inizio, indipendentemente dal fatto che si tratti delle versioni con motori a combustione o 100% elettrico.

Opel: la qualità del lancio di nuove auto è aumentata del 25% nell’ultimo periodo

Ci sono buone ragioni per questo miglioramento della qualità. Opel si è posta l’obiettivo di offrire zero difetti. Per raggiungere questo intento, la casa automobilistica di Russelsheim ha anche introdotto nuovi metodi di analisi che hanno un effetto predittivo nella produzione.

Tali sistemi di previsione riconoscono quando i parametri cambiano in modo tale da poter portare a possibili errori di produzione e intervengono preventivamente. Il risultato è che, in primo luogo, non vengono prodotte parti difettose, la produzione continua indisturbata e la qualità è costantemente elevata.

Uwe Hochgeschurtz, CEO di Opel, ha detto che in Opel e in tutto Stellantis, i dirigenti si sono posti ambiziosi obiettivi di qualità. Il marchio tedesco vuole diventare il numero uno tra i produttori di volumi. Ovunque i guasti vengono eliminati, viene aumentata la qualità, la soddisfazione dei clienti e allo stesso tempo vengono ridotti anche i costi.

Anche nelle sedi tedesche di Russelsheim ed Eisenach, il passaggio all’ultima piattaforma del gruppo ha portato ulteriori miglioramenti. La strategia uniforme della piattaforma e la riduzione della complessità non necessaria sono fattori importanti per l’elevata qualità e affidabilità dei veicoli.

Massima concentrazione nella produzione in serie della nuova Astra

Presso la sede di Opel è appena iniziata la produzione in serie della nuova generazione della Opel Astra. Qui, la versione a cinque porte, e presto anche la station wagon Astra Sports Tourer, usciranno dalla linea di produzione con precisione tedesca.

Tutte le versioni del Grandland sono prodotte a Eisenach secondo i più elevati standard di qualità. Ciò è confermato anche dall’ultimo rapporto del TÜV, in cui l’ammiraglia SUV di Opel si è classificata in un eccellente 11° posto assoluto su tutti i 128 modelli ispezionati. Inoltre, secondo le statistiche di ripartizione ADAC 2022, i modelli Opel appartenenti a vari segmenti di mercato, da Grandland e Crossland a Adam, si distinguono come auto usate affidabili.

Gli ingegneri Opel sono anche concentrati sull’ulteriore miglioramento della qualità a lungo termine. A tal fine è stata intensificata la collaborazione con i fornitori. Gli ingegneri parlano di robustezza quando definiscono i tempi di esecuzione e gli standard per parti e componenti.

Oltre ai noti studi sulla soddisfazione dei clienti, coloro che si occupano del controllo della qualità a Russelsheim valutano anche recensioni e suggerimenti nei forum e in altri canali di social media. Inoltre, le concessionarie Opel vengono coinvolte il ​​prima possibile per imparare da loro, dal punto di vista del cliente, dove sono possibili ulteriori miglioramenti. Tutti i feedback sono presi sul serio e visti come un’opportunità per migliorare la qualità.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!