Dodge: mistero attorno al debutto della muscle car elettrica

Importanti novità arrivano dal Nord America per quanto riguarda il gruppo Stellantis. Il capo del marchio Dodge, Tim Kuniskis, vuole svelare il concept di una muscle car elettrica prima della Speed ​​Week che porta alla Woodward Dream Cruise il prossimo 20 agosto, secondo un’intervista rilasciata nelle scorse ore a Muscle Cars & Trucks. Tuttavia, c’è un fattore misterioso che potenzialmente frena la presentazione.

Mistero attorno al debutto della concept della muscle car elettrica di Dodge

“La mia speranza è che mostreremo questa macchina molto prima di arrivare alla Speed ​​Week, quindi molto prima di arrivare ad agosto”, ha detto Kuniskis a Muscle Cars & Trucks. Non è chiaro quale sia la causa di questa incertezza, ma il problema sembra essere un grosso problema. “C’è una parte davvero importante di questo debutto che è al di fuori del mio controllo, ed è anche al di fuori del nostro settore, ma voglio che le due cose stiano insieme quando vi mostrerò questa macchina”, ha detto a Muscle Cars & Trucks.

Secondo i dettagli precedenti, il concept di muscle car elettrica è un’anteprima ravvicinata della versione di produzione del modello che arriverà nel 2024. L’obiettivo di questo veicolo è attirare nuovi clienti verso i modelli ad alte prestazioni di Dodge, pur mantenendo i fan che l’azienda ha già.

Secondo quanto riferito, gli ingegneri di Dodge mirano a costruire un veicolo in grado di competere con una Tesla Model S Plaid. Ciò potrebbe significare che la muscle car elettrica potrebbe accelerare a 100 km orari in meno di due secondi. Vedremo che notizie arriveranno in proposito nelle prossime settimane e se finalmente il misterioso problema di cui parla Tim Kuniskis troverà una soluzione.

Ti potrebbe interessare: Dodge Hornet, proseguono lavori a Pomigliano: presentazione ad agosto

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!