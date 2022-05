Lancia Delta Integrale di Lego: il sogno si fa sempre più concreto

Risale a quasi due anni fa la presentazione di una Lancia Delta Integrale 16v Rally del 1990 con la livrea Martini, totalmente in mattoncini lego. Il progetto, illustrato sulla piattaforma Lego Ideas, mirava a uno scopo ben preciso: riscuotere consensi tra i fan del brand danese e tentare di convertire una semplice idea in qualcosa di concreto, in una confezione da proporre nei negozi.

Lancia Delta Integrale: il progetto di Lumik vola in finale

Oggi Lego Ideas ha pubblicato un resoconto con 39 iniziative in grado di superare i 10 mila sottoscrittori. E tra i set prescelti figura pure la Lancia Delta Integrale. A questo punto, la società scandinava valuterà l’opportunità o meno di trasformare l’ambiziosa idea in un set acquistabile. Lumik, l’autore dell’opera, ha pensato a un qualcosa di non troppo proibitivo. In totale i pezzi sono 2.584 e alcuni dei quali si prestano a ottimizzazione.

Lo staff dei Creators di Lego saprebbe certamente come semplificare la costruzione, magari attraverso nuove parti specifiche. Per ottenere il risultato attuale è servito oltre un anno, nel dettaglio 15 mesi, optando per un ibrido tra pezzi Lego Technic (il telaio e l’abitacolo) e Lego Creator (Carrozzeria). Il processo non è stato semplice, tuttavia con il libretto di istruzioni sotto mano lo diventerà!

Stando all’ideatore, l’atipica Lancia Delta Integrale segue una filosofia modulare: anteriore, posteriore, pannelli laterali, tetto, cofano e telaio si possono facilmente rimuovere e rimontare. Le ruote davanti sono sterzanti in applicazione della geometria Ackermann; il volante è configurabile in altezza; le luci anteriori e posteriori funzionano; la leva del cambio consente di “switchare” tra la trazione posteriore al 4WD. Ad alimentare il modello 3 motori PF Large.

La prerogativa della Lancia Delta Integrale qui proposta è il piano B contemplato: Lancia Beta o S4. Per riuscire nell’intento, premessa la conferma del telaio, è sufficiente una manciata di accorgimenti alla carrozzeria con “pochi pezzi” aggiuntivi. A prescindere dall’effettiva messa in atto dell’operazione, Lumik può già considerare “vinta” la gara degli appassionati. Per constatarlo basta buttare un occhio ai commenti sul portale di Lego Ideas. In tanti sono rimasti piacevolmente colpiti dalla Delta, vera e in mattoncini.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!