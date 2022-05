Jeep Compass: piccolo guaio per il SUV

Il gruppo Stellantis sta richiamando 114 unità del suo SUV Jeep Compass del 2022 negli Stati Uniti. Questo in quanto queste unità del veicolo di Jeep potrebbero essere state costruite con una o più saldature fuori posizione sui telai dei poggiatesta dei sedili anteriori. I poggiatesta che non soddisfano i requisiti di resistenza possono aumentare il rischio di lesioni agli occupanti dei sedili durante determinati incidenti.

Stellantis richiama negli USA alcune unità di Jeep Compass

La condizione sopra descritta non è conforme allo standard federale per la sicurezza dei veicoli a motore (FMVSS) n. 202a. S4.1 richiede che “un poggiatesta conforme a S4.2 [resistenza statica] o S4.3 [forza dinamica] di questa sezione deve essere fornito in ogni posto a sedere”. I veicoli costruiti con un telaio del poggiatesta del sedile anteriore fabbricato con una saldatura fuori posizione potrebbero non soddisfare i requisiti di resistenza statica FMVSS 202a S4.2.

Il periodo in cui si sospetta che la produzione di Jeep Compass possa essere stata colpita da questo problema sarebbe iniziato lunedì 27 dicembre 2021, quando il primo veicolo è stato prodotto con una o più saldature fuori sede, e si è concluso martedì 28 dicembre 2021, quando i sospetti poggiatesta dei sedili anteriori non sono stati più utilizzati nella produzione del veicolo.

Il periodo sospetto è stato determinato utilizzando i registri di produzione del fornitore e del veicolo. Veicoli simili non inclusi nel richiamo sono stati costruiti prima o dopo il periodo sospetto o sono stati fabbricati con telai dei poggiatesta dei sedili anteriori che non hanno saldature fuori posizione. I concessionari sostituiranno gratuitamente entrambi i poggiatesta dei sedili anteriori. Le lettere di notifica del proprietario dovrebbero essere inviate per posta venerdì 3 giugno 2022.

I proprietari possono contattare il servizio clienti di FCA US LLC al numero 1-800-853-1403. Il numero di FCA US, LLC per questo richiamo è Z36. I proprietari possono anche contattare la National Highway Traffic Safety Administration (NHTS).

Ti potrebbe interessare: Jeep B-SUV: la prima auto elettrica del marchio si avvicina sempre di più al suo debutto che avverrà agli inizi del prossimo anno

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!