Ferrari Purosangue: il SUV avvistato in un video

Ferrari Purosangue sarà una delle novità più importanti di questo 2022 nel settore automobilistico. È passato un po’ di tempo da quando la Ferrari ha annunciato per la prima volta il suo primo “SUV” che porta il nome Purosangue. Il modello a quattro porte farà il suo debutto quest’anno e ora, un prototipo con camuffamenti molto leggeri è stato avvistato in movimento in un n uovo video spia, pubblicato da Varryx su YouTube.

Nuovo avvistamento in un video del prototipo del SUV Ferrari Purosangue

Come è possibile vedere nel video, il prototipo mostrava quasi la carrozzeria definitiva della Ferrari Purosangue, anche se possiamo dire che la Ferrari ha fatto un ottimo lavoro nel nascondere alcune parti nonostante il camuffamento più leggero. A differenza del precedente avvistamento, anche qui il prototipo era dotato di un diverso set di ruote. L’estremità posteriore sfoggiava ancora i quattro tubi di scappamento come nel precedente avvistamento.

Ricordiamo che Ferrari ha leggermente svelato la fascia anteriore della vettura attraverso il teaser ufficiale pubblicato nel corso dello scorso mese di marzo. Fino ad ora, la Ferrari non ha ancora rilasciato molti dettagli su Ferrari Purosangue. Ad esempio non si sa quasi nulla per quanto riguarda la gamma dei motori o altri dettagli relativi agli allestimenti.

L’amministratore delegato Benedetto Vigna ha confermato solo che il nuovo modello sarà svelato “nei prossimi mesi”. Considerando quanto sono sottili i camuffamenti di questo ultimo avvistamento, possiamo aspettarci un debutto entro il terzo trimestre del 2022.

Da notare, che Benedetto Vigna ha pubblicizzato il nuovo veicolo del cavallino rampante come un’auto che “supererà le aspettative dei nostri clienti”. Come conclusione dell’offensiva di 15 vetture della Ferrari dal 2018 al 2022, la Purosangue giocherà un ruolo importante nella gamma della casa di Maranello.

Ricordiamo che si vocifera di un possibile debutto di questa auto della Ferrari il prossimo 16 giugno, ma per il momento si attendono ancora conferme ufficiali da parte del produttore automobilistico di Maranello. Vedremo dunque cos’altro emergerà nelle prossime settimane a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori quando finalmente farà il suo debutto ufficiale.

