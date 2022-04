Ferrari: anteprima del prototipo che correrà a Le Mans 2023 [FOTO]

Non si vive solo di Formula 1. O, almeno, non lo fa Ferrari, mai così competitiva da diversi anni a questa parte. La partenza bomba di Charles Leclerc ha scatenato gli animi dei tifosi della Rossa, che hanno dovuto, però, accettare la delusione rimediata su uno dei circuiti di casa, Imola. Come dicevamo, però, l’impegno nel motorsport del Cavallino va al di là della F1, tanto che il marchio onorerà con la sua presenza la 24 Ore di Le Mans.

Nel 2023 il Costruttore rifarà capolino in classe LMH sotto gli occhi del presidente John Elkann, colui che per primo ha spinto affinché l’idea andasse in porto. Essendo il numero uno della società, non v’è ragion di dubitare che abbia avuto facile. Le rivali messe nel mirino sono soprattutto due: la Toyota, specialista della competizione, e la Peugeot, per un duello quasi in famiglia. Da infrangere un lungo, lunghissimo tabù: vincere la classifica assoluta. L’ultima volta accadde nel 1965, ben 57 anni fa.

Ferrari Le Mans 2023: un’anticipazione dell’hypercar prevista per il Mondiale Endurance

In un articolo pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, viene condivisa un’immagine della Ferrari attesa a Le Mans il prossimo anno. Le sue linee – spiega la rosea – sono state disegnata dal vento. Perché nasce in galleria del vento alla pari di una monoposto da Formula 1, facendo leva sul top delle performance. Eppure, ciò non va a inficiare sulla resa estetica. Difatti, emerge a pieno la bellezza e il fascino tipico delle berlinette stradali della Rossa nel nuovo concept. Lo potete constatare voi stessi qui sotto.

La versione definitiva competerà dal 2023 nella Categoria Hypercar del Mondiale Endurance, andando a caccia del trionfo assoluto alla 24 Ore di Le Mans. È sufficiente prestare attenzione al look del veicolo per ritrovare i fari anteriori della 296 GTB, l’ibrida V6 da 830 oggi colonna portante della produzione stradale della compagnia.

Inoltre, la vista posteriore presenta vari dettagli richiamanti il medesimo modello. D’altronde, sfrecciare lungo la prestigiosa pista di Le Mans dà l’opportunità di finire sotto i riflettori. Per i grandi Costruttori dell’industria automotive si tratta di una vetrina dove ben figurare, in cui è il caso di prendere spunto dallo “stile di famiglia” per promuovere il brand.

