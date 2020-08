Ferrari 430 Scuderia: uno speciale esemplare è stato venduto a 150.000 euro

La Ferrari 430 Scuderia è una delle supercar V8 a motore centrale più speciali realizzate dalla casa automobilistica modenese. La presentazione ufficiale di questa vettura è avvenuta nel 2007 con Michael Schumacher che ha ricoperto un ruolo molto importante nello sviluppo.

Sostituita prima dalla 458 Speciale e poi dalla 488 Pista, la 430 Scuderia resta una vera icona Ferrari e uno splendido esemplare usato pochissimo è stato offerto all’asta da Bring A Trailer. Si tratta di un’auto immatricolata nel 2009 e consegnata nuova da Ferrari of Atlanta a Roswell (in Georgia) che ha avuto tre diversi proprietari.

Ferrari 430 Scuderia: Bring A Trailer ha offerto all’asta un bellissimo esemplare del 2009

Come la maggior parte degli altri veicoli di Maranello, questa Ferrari 430 Scuderia è rivestita in Rosso Corsa con strisce da corsa color argento e dei cerchi originali da 19″ abbinati a degli pneumatici Michelin Pilot Super Sport 235/35 e 285/35. In aggiunta, abbiamo delle pinze freno verniciate in rosso opzionali e dei rotori in carboceramica.

La vettura è caratterizzata anche dai vari stemmi del cavallino rampante e Scuderia e inoltre sull’intera carrozzeria è stata applicata una pellicola protettiva per salvaguardare la vernice. All’interno la supercar da pista è dotata di sedili avvolgenti con scocca in carbonio e rivestimento in alcantara nera abbinata a degli inserti rossi.

Il proprietario originale ha deciso di non installare un impianto audio, forse per ascoltare il bellissimo sound del motore V8 da 4.3 litri presente proprio dietro l’abitacolo. Secondo le informazioni fornite da Bring A Trailer, questa Ferrari 430 Scuderia ha percorso solo 17.702 km. Il prezzo di listino originale della supercar era di 302.051 dollari (255.458 euro) ma la nota casa d’aste è riuscita a venderla a 179.000 dollari (151.388 euro).