Stellantis festeggia i primi sette anni dello stabilimento di Goiana

Il Polo Automotive Stellantis presente a Goiana (Pernambuco) è considerato fino ad ora il più moderno del settore in America Latina e festeggia i suoi primi sette anni di attività in quanto è stato inaugurato il 28 aprile del 2015. Rimane all’avanguardia in termini di sostenibilità e innovazione.

La sua installazione ha cambiato la realtà socioeconomica della regione e ha anche trasformato il mercato automobilistico brasiliano con il lancio di quattro modelli leader nei loro segmenti. Dalla sua apertura, la fabbrica ha prodotto oltre 1,2 milioni di veicoli e ora si celebra il traguardo di 350.000 Jeep Compass assemblate.

Stellantis: lo stabilimento di Goiana festeggia i suoi primi sette anni di attività

Mateus Marchioro, manager dello stabilimento di Goiana, ha dichiarato che, con sette anni di attività, si può affermare che lo stabilimento di Goiana si consolida, sia nel panorama nazionale che regionale, come un’impresa in grado di generare sviluppo economico e sociale.

Oltre ad adottare tecnologie innovative, è un hub che genera innovazione, molte delle quali vengono esportate in altre regioni del mondo. La visione di sviluppo e miglioramento costante va oltre la manifattura.

Stellantis crede nella formazione delle persone, nel valore delle azioni volte alla sostenibilità e nello sviluppo della comunità che ospita. Attualmente, nella fabbrica lavorano oltre 13.000 persone, considerando lo stabilimento e il parco fornitori presente nello stesso perimetro industriale e composto da 16 aziende.

Stellantis è nel mezzo di un ciclo di investimenti di 7,5 miliardi di R$ nello stabilimento di Pernambuco fino al 2025, focalizzato principalmente sullo sviluppo di nuovi prodotti, sull’attrazione di nuovi fornitori e sullo sviluppo di sistemi di produzione.

Si sono insediati fino ad ora 34 fornitori

Dall’inizio delle operazioni ad oggi, il gruppo automobilistico italo-francese ha già promosso l’insediamento di 34 fornitori a Pernambuco. Continua in questo modo la strategia di attrarre nuove tecnologie e fornitori nella regione e l’aspettativa è che nuove società vengono installate nei dintorni del sito.

Marchioro spiega che gli sforzi continueranno anche ad essere orientati alla formazione della forza lavoro locale e al consolidamento di partnership con università, istituti di ricerca e aree di eccellenza per lo sviluppo di talenti e nuove competenze.

In sette anni, ha costruito un sistema d’innovazione che oggi si riflette oltre i prodotti locali. Inoltre, sta lavorando su altri progetti in collaborazione con centri di ricerca e sviluppo situati in altri paesi.

Lo stabilimento è il primo complesso multi-impianto ad essere diventato carbon neutral in America Latina, dall’inizio del 2021. L’iniziativa fa parte della strategia di decarbonizzazione di Stellantis che mira a neutralizzare il 100% delle emissioni di CO2 da produzione entro il 2038, con una riduzione del 50% entro il 2030.

350.000 Jeep Compass prodotte fino ad ora

Lanciata nel 2016 per reinventare il segmento dei SUV di medie dimensioni, la Jeep Compass ha raggiunto il traguardo delle 350.000 unità prodotte nello stabilimento di Goiana. Oltre ad essere venduta sul mercato nazionale, viene esportata in altri 12 paesi dell’America Latina, come Argentina, Uruguay e Cile. Abbiamo di fronte uno dei modelli più desiderati del paese, essendo leader nel segmento praticamente dal lancio.

L’anno scorso ha ricevuto una serie di importanti aggiornamenti per continuare ad essere la numero uno nella sua categoria e, insieme al Commander, è uno dei veicoli nazionali più tecnologici prodotti in Brasile.

