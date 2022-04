Stellantis rinvia il taglio di 1.800 posti di lavoro a Windsor

Stellantis lo scorso anno aveva annunciato l’intenzione di tagliare un turno di lavoro nel suo stabilimento di Windsor in Canada. Questo significava la perdita di circa 1.800 posti di lavoro. I licenziamenti a tempo indeterminato sarebbero avvenuti all’inizio di questo mese, con la casa automobilistica che ha citato come cause la carenza globale di semiconduttori e gli effetti persistenti della pandemia di COVID-19. A febbraio, la società ha dichiarato di voler estendere il turno fino alla fine di giugno.

Stellantis: il secondo turno dello stabilimento di Windsor confermato fino a fine anno

Adesso Stellantis, che in questa fabbrica produce tra gli altri anche il minivan Chrysler Pacifica, ha esteso la produzione sul secondo turno del minivan nel suo stabilimento di assemblaggio di Windsor fino alla fine dell’anno. Lo ha confermato giovedì la casa automobilistica.

Nel primo trimestre, Stellantis ha venduto 26.366 Pacifica negli Stati Uniti, in calo del 23% anno su anno. Nonostante i piani per il licenziamento di 1.800 dipendenti, il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares ha affermato che manterrà gli impegni del suo contratto del 2020 con Unifor.

Ciò include un investimento di 1,13 miliardi di dollari in Windsor entro il 2024 per una nuova piattaforma che supporta veicoli elettrificati, che secondo Unifor dovrebbe riportare lo stabilimento su tre turni dopo che la Dodge Grand Caravan è stata interrotta nel 2020.

Ricordiamo inoltre che il gruppo Stellantis ha annunciato il mese scorso che sta investendo 4,1 miliardi di dollari con il produttore coreano di batterie LG Energy Solution in una gigafactory per fornire batterie per veicoli elettrici costruiti in Nord America che sarà realizzata proprio a Windsor. Vedremo dunque che novità arriveranno dal Canada nei prossimi giorni per quanto riguarda il gruppo automobilistico.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico festeggia i primi sette anni dello stabilimento di Goiana

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!