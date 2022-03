LG Energy conferma investimento da 2 miliardi con Stellantis

La società sudcoreana LG Energy Solution Ltd. prevede di investire circa 2,1 miliardi di dollari in una joint venture pianificata per la produzione di batterie per veicoli elettrici insieme al gruppo automobilistico Stellantis. LG Energy spenderà 1,464 miliardi di dollari per acquistare una partecipazione del 51 per cento nella joint venture e 637,3 milioni di dollari per garantire il debito e sostenere la sua linea di credito. Lo ha affermato mercoledì il produttore sudcoreano di batterie per veicoli elettrici.

LG Energy conferma investimento da oltre 2 miliardi di dollari per la produzione di batterie con Stellantis

Il piano di investimento ha fatto seguito a un accordo LG Energy-Stellantis nell’ottobre 2021 per la costruzione congiunta di un impianto di batterie per veicoli elettrici per il mercato nordamericano.

Entrambe le parti prevedono l’inizio della produzione nell’impianto nel primo trimestre del 2024, impianto che dovrebbe avere una capacità di produzione annua di 40 gigawattora. Le due società vogliono utilizzare le batterie prodotte nello stabilimento per le linee di assemblaggio di Stellantis negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

L’ubicazione dell’impianto deve ancora essere annunciata anche se pare che per quanto riguarda il Canada possa sorgere vicino all’attuale fabbrica del gruppo automobilistico.

Stellantis ha fissato l’obiettivo che i veicoli elettrici debbano rappresentare il 40 per cento delle sue vendite negli Stati Uniti entro il 2030. La casa automobilistica italo-francese ha anche collaborato con un altro produttore sudcoreano di batterie, Samsung SDI Co., per un progetto simile di joint-venture di batterie per veicoli elettrici.

Già nelle prossime ore potrebbe arrivare la conferma anche da parte di Stellantis dell’avvio dei lavori per la costruzione di una nuova Gigafactory insieme ad LG a Windsor in Ontario. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in proposito nelle prossime ore.

