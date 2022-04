Chrysler ripensa il minivan per l’era elettrica

In un’intervista rilasciata al Salone dell’auto di New York del 2022, Christine Feuell, CEO di Chrysler, ha fornito alcune informazioni su come sarà l’era elettrica per la casa automobilistica, inclusi un minivan e un SUV crossover. Feuell è stata nominata CEO del marchio nell’autunno 2021 e ha già un’idea precisa di ciò che fa funzionare Chrysler: il minivan. Feuell sa che la sua casa automobilistica ha inventato il segmento e che dunque deve continuare ad avere un ruolo importante in quel settore.

Chrysler punterà ancora sui minivan per il futuro

Il numero uno del marchio americano che fa parte del gruppo Stellantis ha dichiarato che Chrysler sta attualmente “ripensando a come dovrebbe essere e a cosa dovrebbe essere il minivan nella nuova era elettrica.” Secondo il dirigente, l’obiettivo sarà quello di costruire un segmento-buster, dopotutto, Chrysler ha inventato il minivan all’inizio degli anni ’80.

Inoltre il CEO di Chrysler ha pure confermato che la poltrona Stow ‘N Go, o una sua nuova interpretazione, avrà sicuramente un ruolo nel futuro elettrico. I sedili Stow ‘N Go sono una disposizione dei sedili flessibile in cui la seconda fila si ripiega nel pavimento in contenitori nascosti. Ha dato al minivan una nuova vita di vendita fino agli anni 2010, poiché le famiglie hanno trovato questo sistema vantaggioso rispetto a quello dei SUV.

Feuell ha affermato che l’era elettrica consentirà di ripensare lo stesso uso del minivan tenendo presente che dovrebbe aumentare e non di poco la condivisione delle auto. Al di là dei posti a sedere flessibili e dello spazio nel bagagliaio, Feuell ha notato che i minivan sono un veicolo in fase di sviluppo.

Sebbene la categoria sia dominata dalle famiglie, in futuro questo tipo di vettura potrebbe trovare nuovi clienti. Vedremo in proposito cos’altro emergerà in futuro. Ricordiamo che entro il 2028 il marchio americano lancerà 3 nuovi modelli tra cui un SUV, un crossover e appunto un minivan.

