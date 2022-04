Nuova Fiat Panda: tra un paio di giorni notizie importanti

Nuova Fiat Panda è sicuramente una delle novità più attese tra quelle che riguarderanno la gamma della principale casa automobilistica italiana. Anche in futuro questa auto è destinata ad essere il fulcro della gamma di Fiat al pari di Fiat 500. A proposito di questa auto, che come vi abbiamo anticipato subirà importanti cambiamenti in futuro, nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti. Infatti potrebbe essere finalmente svelato il luogo in cui questo modello sarà prodotto.

Nuova Fiat Panda: quali saranno le sue caratteristiche principali?

In proposito si dice che la nuova Fiat Panda possa venire prodotta a Kragujevac nello stabilimento di Fiat Chrysler in Serbia. Oltre al luogo di produzione è probabile che possano venire svelate ulteriori informazioni su questa auto, che come sappiamo darà origine ad una famiglia di vetture elettriche nei segmenti B e C del mercato. Sono ancora molti i dettagli relativi a questo modello che non sono trapelati o che comunque necessitano ancora di essere ufficializzati.

La nuova Fiat Panda sarà completamente elettrica e per alcuni anni sarà venduta insieme all’attuale modello di Panda che continuerà ad essere prodotto a Pomigliano fino al 2026. Lo stile sarà simile a quello della concept Fiat Centoventi. Il punto di forza di questa auto dovrebbe essere il rapporto qualità prezzo davvero imbattibile per un’auto completamente elettrica. Vedremo dunque nei prossimi giorni cos’altro emergerà.

Sembra certo che questa settimana possa essere davvero importante a proposito del futuro di questo modello. La futura Panda avrà una duplice anima. Infatti è previsto l’arrivo anche di un SUV compatto che però potrebbe avere un nome diverso.

Ti potrebbe interessare: Fiat Pulse: il recente modello della principale casa automobilistica italiana è in testa tra i SUV nel parziale di aprile in Brasile

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!