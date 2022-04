Nuova Alfa Romeo Spider: un video ipotizza il suo aspetto

Nuova Alfa Romeo Spider sarà uno dei modelli che molto probabilmente vedremo in futuro nella gamma della casa automobilistica milanese. Di questo modello per il momento si sa ben poco. A fine 2021 nel corso di varie interviste rilasciate dal nuovo CEO del Biscione Jean Philippe Imparato è stato anticipato che questa è una di quelle auto che l’ex numero uno di Peugeot avrebbe il piacere di rivedere nella gamma dello storico marchio milanese in futuro.

Nuova Alfa Romeo Spider: sarà questo l’aspetto del futuro modello in edizione limitata?

Questo ovviamente sempre che nel frattempo il rilancio di Alfa Romeo sia stato avviato secondo quelle che sono le previsioni di Stellantis. Imparato ci tiene a ribadire spesso che la futura gamma di Alfa Romeo non sarà composta solo da SUV e Crossover e di conseguenza una vettura come una nuova Alfa Romeo Spider sarebbe la dimostrazione che Alfa Romeo comunque pur essendo proiettata al futuro continua a guardare al suo importante passato fatto di modelli straordinari.

Al momento si ipotizza che la nuova Alfa Romeo Spider possa arrivare tra il 2025 e il 2026. Inoltre l’auto quasi certamente sarà prodotta in edizione limitata al pari di quanto accadrà con la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Il suo aspetto sarà ispirato naturalmente al vecchio modello rivisto in chiave moderna. Sicuro l’arrivo di versioni elettriche ma trattandosi di edizione limitata potrebbero esserci anche varianti con motore a combustione.

A proposito della nuova Alfa Romeo Spider, qui vi mostriamo un video che mostra un render di Capriotti design che ipotizza come potrebbe essere il design di questo modello qualora effettivamente il suo arrivo sul mercato venga ufficialmente confermato nei prossimi anni dalla casa automobilistica del Biscione.

Ti potrebbe interessare: Nuova Alfa Romeo Giulia: sarà questo il suo design? [Render]

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!