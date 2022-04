Ram ha mostrato in un video teaser nelle scorse ore il suo prossimo pickup elettrico Ram 1500 EV, la cui anteprima è prevista per l’autunno 2022. Il nuovo modello elettrico dovrebbe essere uno dei primi grandi veicoli elettrici a lunga autonomia ad essere prodotto da Stellantis, il gruppo multinazionale formatosi l’anno scorso quando Fiat Chrysler si è fusa con il gruppo francese PSA.

Ram 1500 EV: nuovo video teaser del futuro modello elettrico anticipa il debutto in autunno

La decisione di lanciare un Ram 1500 elettrico è chiaramente una risposta a Ford, che questa settimana inizierà le consegne ai clienti del suo attesissimo F-150 Lightning. Stellantis ha pubblicato un breve video teaser che ci offre una rapida anteprima del nuovo Ram 1500 EV.

Con una durata di soli 15 secondi, il video include un’inquadratura del logo Ram, che è arricchito con un nuovo carattere associato agli sforzi del marchio per i veicoli completamente elettrici, seguito da un’immagine teaser oscura della parte anteriore del nuovo camion, completo di firme luminose. Si annuncia il debutto in autunno.

Si tratterà ovviamente della versione concept car. Infatti la versione di produzione dovrebbe arrivare agli inizi del 2024.

In precedenza, Stellantis ha condiviso le immagini in anteprima del nuovo Ram 1500 EV che mostrava il pickup visto dalla tre quarti anteriori e tre quarti posteriori. Le immagini sono rendering oscurati che rivelano solo piccoli dettagli di design, ma ancora una volta includono le firme dell’illuminazione frontale, così come la scritta Ram stilizzata e le luci posteriori squadrate.

Vedremo dunque da qui ai prossimi mesi cos’altro emergerà a proposito di questo atteso modello destinato ad avere un enorme impatto sulle vendite del gruppo automobilistico in Nord America nel corso dei prossimi anni.

