Formula 1, Imola: Verstappen beffa Leclerc al penultimo giro

Pole position confermata per Max Verstappen alla gara sprint di Imola. Il campione del mondo in carica, sorpassato allo start, infila Charles Leclerc nel corso del penultimo giro e dà una risposta importante in vista di domani. In seconda fila partiranno Perez e Sainz, che, dalla decima posizione, si è reso protagonista di un ottimo recupero.

Formula 1, gara sprint Imola: Leclerc, che beffa!

Scatta il semaforo verde e subito Leclerc guadagna il comando delle operazioni con una partenza sprint. Il poleman Verstappen ne esce sorpreso e a momenti rischia di subire pure l’affondo di Norris, che, tuttavia, dà l’impressione di non crederci fino in fondo e desiste. Tempo qualche istante e finisce anzitempo la giornata di Imola per una delle Alfa Romeo: quella del cinese Zhou, il quale esce di pista dopo un contatto con Pierre Gasly.

Si rende quindi necessario l’intervento della Safety Car. Nella parte centrale del gruppo tende a crearsi confusione, con Alonso che pattina e subisce così l’offensiva di diverse monoposto. Parecchio concitati anche i duelli ruota a ruota tra Ricciardo e Perez. Scatta la bandiera bianco e nera nei confronti di Magnussen per le “onde”.

Dopo sei giri è possibile usare il DRS e in quello successivo, una volta cercato per la prima volta il sorpasso invano, Sainz infila Alonso e si prende la settima posizione. Intanto, Leclerc viaggia a velocità siderale e guadagna qualche centesimo su Verstappen, passando da 1 secondo a 1,3 secondi.

All’ottava tornata di Imola, Perez mette nel mirino Magnussen per il quarto posto ed ha la meglio. La Red Bull vola sul dritto, Verstappen si avvicina a Leclerc, che tuttavia resta davanti. Nelle retrovie, Hamilton soffre, invece, come un dannato, 14esimo, mentre il compagno di team Russell è 12esimo. Molto male le Mercedes, che fin da inizio stagione hanno dimostrato di avere parecchi problemi, ma forse mai palesati come oggi.

Sainz nota positiva

Quand’è l’11esimo giro Ricciardo infila Magnussen ed è quinto, mentre nel 12esimo Perez sale al terzo posto, scalzando Norris. Il vero spettacolo nella gara sprint di Imola è, però, Sainz. Fresco fresco di rinnovo, lo spagnolo ha una grande fame di riscatto. L’alfiere iberico brucia Magnussen, si avvicina a Ricciardo e mette la freccia. Verstappen prova ad accorciare su Leclerc, che è fenomenale nell’ultimo settore.

La forbice tra i due piloti si riduce di parecchio con il proseguire dei giri. L’olandese insiste e si porta a nemmeno un secondo. Entrambi i driver sanno che prendersi un rischio sarebbe un errore. Max apre l’ala, fiuta la preda e al penultimo giro esegue un gran sorpasso. Un peccato per Leclerc, che soffre a causa delle gomme e perciò può dirsi soddisfatto della prima fila. Da applausi la prova di Sainz, che chiude quarto, davanti a Norris. Con i punti ottenuti il nativo di Madrid sale al secondo posto della classifica generale, a 38 punti, dietro Leclerc, a quota 78. Settimo Bottas, alle spalle di Ricciardo. Chiudono, infine, la top 10 le Haas di Magnussen (8°) e Mick Schumacher (10°), divisi tra Fernando Alonso (9°).

