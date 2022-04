Rinnovo Carlos Sainz: per Binotto si alla miglior coppia di piloti

Come è noto, il rinnovato rapporto di collaborazione fra Carlos Sainz e la Ferrari introduce una coppia (assieme al monegasco Charles Leclerc) che da molti viene definita come la migliore del Circus di Formula 1 compreso dal team principal della Scuderia di Maranello Mattia Binotto.

La coppia di piloti attuale, costituita proprio da Carlos Sainz e da Charles Leclerc, rimarrà la medesima almeno fino al 2024. La Ferrari aveva infatti già prolungato la scadenza del contratto di Charles Leclerc nel 2019, sulla base di un accordo pluri stagionale come non se ne erano mai visti in Ferrari. Allora però Sainz non era ancora un pilota della Ferrari, con l’accordo del madrileno che diventava cosa fatta a maggio del 2020 ad inizio campionato.

Mattia Binotto ha puntato tanto su Carlos Sainz

L’arrivo di Carlos Sainz a Maranello è stato fortemente voluto da Mattia Binotto. Il team principal della Ferrari ha nutrito sempre un forte rispetto nei confronti del bravo pilota figlio d’arte. Ora, a seguito del biennale firmato da Carlos Sainz con la Scuderia del Cavallino Rampante, le parole di Mattia Binotto non possono che essere entusiastiche.

Mattia Binotto ha rimarcato ancora di avere a disposizione “la migliore coppia di piloti della Formula 1”, ovvero una possibilità riconfermata proprio con il prolungamento di contratto nei confronti di Carlos. Una eventualità motivata dalla necessità di praticare una corretta “stabilità e continuità”, d’altronde Carlos Sainz ha dimostrato di essere un valido pilota “capace di portare a casa risultati importanti e di sfruttare al massimo tutte le occasioni”, ha aggiunto Mattia Binotto. In Ferrari, guardando alla riconfermata coppia di piloti, si guarda quindi ad un futuro ricco di nuovi traguardi per “alimentare il mito della Ferrari”.

Nel frattempo Carlos Sainz ha festeggiato, a Imola, la permanenza in Ferrari portando dei pasticcini ai suoi meccanici. Ora è tempo di puntare al primo successo in carriera: nel frattempo Sainz si gode un rinnovo da circa 12 milioni di dollari l’anno fino al 2024.

