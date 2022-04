Ferrari F1, ufficiale: Sainz rinnova fino al 2024

Carlos Sainz correrà per altre due stagioni in Ferrari. Finalmente la firma è arrivata, proprio a ridosso del Gran Premio di Imola, come vi avevamo anticipato su queste stesse pagine negli scorsi giorni. Il pilota spagnolo continuerà a vestire di rosso. E andrà così avanti pure la convivenza con Charles Leclerc. La scuderia di Maranello ha comunicato la permanenza del madrileno fino al 2024, vale a dire la stessa scadenza del contratto sottoscritto dal monegasco con la Ferrari verso la fine del 2019. Sostenuto dal team principal Mattia Binotto dopo la sfortunata prova in Australia, giunge dunque l’importante conferma, che mette a tacere le voci su un prematuro addio. Carlos Sainz non va da nessuna parte: il Cavallino se lo tiene ben stretto, fiducioso che possa dare all’intero gruppo un contribuito importante.

Ferrari e Sainz rinnovano la promessa d’amore: accordo fino al 2024

Nella nota ufficiale la Scuderia Ferrari si dice lieta di aver esteso la collaborazione con Carlos Sainz. L’alfiere iberico, che ha esordito con il team di Maranello nel Campionato del Mondo di Formula 1 nel 2021, sarà perciò legato alla squadra fino alla fine del 2024. L’esordio del driver in F1 risale al 2015, quando in Toro Rosso affiancò Max Verstappen.

Al termine del 2017 lasciò il customer team della Red Bull per passare alla Renault, con la quale ha preso parte pure all’edizione 2018. La tappa fondamentale nel percorso professionale di Carlos per la sua completa maturazione è avvenuta tra le fila della McLaren nel 2019, guidata al terzo posto in classifica costruttori nel 2020 con il secondo piazzamento sul circuito di Monza quale miglior risultato.

L’intesa con la Ferrari in sostituzione di Sebastian Vettel era già stata però trovata poco prima dell’inizio del torneo ed era stata formalizzata durante il mese di maggio. Nel 2021, alla prima annata da driver della Rossa, Carlos Sainz ha centrato in totale quattro podi, concludendo al quinto posto in classifica piloti, davanti a Charles Leclerc.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!