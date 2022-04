Alfa Romeo: ci sarà un nuovo fondo sulla C42 a Imola

In casa Alfa Romeo F1 Team i risultati messi in pratica in questi primi tre appuntamenti stagionali permettono di ben sperare. Il team gestito da Frederic Vasseur si trova infatti in sesta piazza nel Mondiale Costruttori, davanti ad Haas, AlphaTauri, Williams e Aston Martin e a soli 9 punti di distacco da Alpine che lo precede. Insomma, si tratta di una stagione partita bene che necessita quindi di attenzione per continuare a mantenere un trend particolarmente interessante per la compagine del Biscione.

Attenzione vuol dire quindi anche puntare su aggiornamenti costanti per rimanere al passo con quanto riusciranno a mettere in pratica i diretti avversari, che durante questa stagione 2022 sembrano poter essere quelli che si trovano un po’ più in alto rispetto al centro gruppo che rimane comunque lo standard minimo per l’Alfa Romeo F1 Team.

Frederic Vasseur ha promesso aggiornamenti costanti sull’Alfa Romeo C42

Se lo scorso anno gli aggiornamenti sulla C41 non si sono mai visti, la volontà dell’Alfa Romeo di puntare tutto sulla stagione 2022 si ravvisa nella possibilità di introdurre aggiornamenti costanti sulla nuova interessante C42 ad effetto suolo. Ad ammettere questa prerogativa è il team principal dell’Alfa Romeo F1 Team, Frederic Vasseur.

Già a partire dal prossimo appuntamento di Imola, dove si disputerà il Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy, la C42 introdurrà nuovi aggiornamenti quelli che si rivedranno poi in quasi tutti i prossimi appuntamenti iridati. Si comincia dall’introduzione di un nuovo fondo vettura, così come ammesso da Frederic Vasseur a Motorsport.com. Il team principal ha infatti ammesso che saranno introdotto nuovi sviluppi a Imola e poi a Barcellona, in virtù “dei risultati che abbiamo centrato nelle prime tre gare della stagione”, ha aggiunto. Vasseur ha ammesso che il weekend di Imola prevede solamente l’introduzione del nuovo fondo, anche in virtù dei pochi chilometri a disposizione durante le Prove Libere in virtù della nuova caratterizzazione del fine settimana dovuta alla Sprint. Vasseur ha aggiunto che sull’Alfa Romeo C42 ci saranno novità “non in ogni singola gara, ma quasi”.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!