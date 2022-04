Ferrari conquista un’altra vittoria nel World Challenge America

Ferrari ha continuato a vincere nell’SRO GT World Challenge America powered by AWS, segnando un risultato di 1-2 nell’apertura della stagione al Sonoma Raceway, dopo una battaglia avanti e indietro fino al traguardo.

Conrad Grunewald ha superato Onofrio Triarsi in una battaglia tra vetture di Maranello, prendendo definitivamente il comando a 14 giri dalla fine con la sua Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°61. Jean-Claude Saada aveva aperto la gara al n°61 sulla strada per consegnare ad AF Corse la sua 13ª vittoria di classe nelle ultime 14 gare, negando al nuovo arrivato Triarsi Competizione il suo secondo trionfo.

Ferrari: le 488 GT3 Evo hanno avuto successo nell’SRO GTO by AWS

La vittoria ha ribaltato un fine settimana difficile per il campione in carica AF Corse. Il team ha dovuto cambiare motore all’inizio del fine settimana e ha avuto effettuare le prove con la sua auto di riserva.

Grunewald ha detto che avevano un pacchetto davvero buono l’anno scorso e sperava di continuare da dove aveva interrotto. È divertente avere una buona competizione. Onofrio e Charlie sono stati dei grandi piloti, quindi è stata una gara divertente. Ci sono stati degli urti e dei colpi, e la guida nel fango, ma alla fine è arrivato in prima posizione.

Saada ha invece dichiarato che è qui per imparare. Il team ha apportato enormi cambiamenti e miglioramenti rispetto a un anno fa. È felice di avere Conrad come suo compagno di squadra e allenatore.

Con il tempo che stava scadendo, Grunewald ha superato Triarsi a 24 minuti dalla fine della gara di 90 minuti. Triarsi ha reagito per riconquistare il comando mentre Grunewald è scivolato fuori rotta ed è stato in grado di tenere a bada il suo rivale più esperto per diversi giri. Con una chiusura del traffico più veloce sulla coppia, Grunewald ha ripreso il comando nel traffico a tre larghezze ed è stato in grado di staccare Triarsi.

Triarsi ha vinto la pole di classe ed è stato nono assoluto alla guida della Ferrari 488 GT3 Evo 2022 n°23 di Ferrari of Central Florida /Ferrari of Tampa Bay /1337 /Elev8 sabato mattina in una piovosa sessione di qualifiche, con un tempo di 1:55.409. Grunewald è stato il vincitore della pole nella seconda sessione di 15 minuti, che stabiliva la griglia per la gara di domenica, con un tempo di 1:52.291.

Con la pista asciutta per la gara pomeridiana, Triarsi Competizione ha deciso di far partire Charlie Scardina. Ha guadagnato una posizione assoluta nel primo giro, ottenendo l’ottavo posto assoluto tra 20 vetture. Nel frattempo, Jean-Claude Saada era 14° assoluto per AF Corse prima di passare a Grunewald al 50° minuto.

Scardina ha detto di adorare la pista dopo un impressionante primo stint, che lo ha visto guidare la classe e correre all’ottavo posto assoluto nel campo delle 20 vetture. È risultata molto fluida e una volta che prendi un buon ritmo, va veloce. Si è detto anche molto entusiasta di essere qui con il tempo asciutto. La chiave è essere pazienti, specialmente su una pista che è molto abrasiva nei lunghi stint, e mantenere le gomme in una buona posizione per l’intero stint, ha concluso il pilota.

Sfortunatamente, la 488 GT3 Evo 2020 n°13 di Ferrari of Central Florida /Ferrari of Tampa Bay ha riscontrato un guasto alla pompa del carburante nel secondo giro della gara. Justin Wetherill è stato costretto a uscire e ha ritirato l’auto prima che Ryan Dalziel avesse l’opportunità di guidare. Si sono classificati 13° in Pro-Am. Dalziel si è qualificato quarto per la Gara 2 di domenica, facendo segnare un veloce tempo di 1:52.811.

Wetherill gareggia anche per Triarsi Competizione nella categoria SRO3, al volante della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Florida of Central. In Gara 1, Wetherill ha condotto una gara stabile, mantenendo la settima posizione per tutto l’evento. Sabato si è qualificato ottavo assoluto e settimo di classe con un tempo di 1:53.455.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!