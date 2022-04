Nuova Alfa Romeo Giulietta Spider: ecco come sarebbe [Render]

Sul web nelle scorse ore è apparso un nuovo video render che mostra come sarebbe una nuova Alfa Romeo Giulietta Spider nel caso in cui la casa automobilistica milanese decidesse di portare sul mercato nei prossimi anni un simile modello. Si tratta dell’opera dell’architetto e designer Tommaso D’Amico che ha pubblicato sul suo canale di YouTube questo video.

Un render immagina come sarebbe una nuova Alfa Romeo Giulietta Spider

Purtroppo al momento sembra davvero molto difficile che Alfa Romeo in futuro possa lanciare una nuova Alfa Romeo Giulietta Spider. Il motivo è che una nuova generazione di Giulietta non ci sarà come confermato dal nuovo numero uno dello storico brand del Biscione, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato. Quest’ultimo lo ha ufficialmente comunicato durante un incontro con la stampa presso lo stabilimento di Pomigliano per l’avvio della produzione del SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale.

Imparato non ritiene opportuno lanciare una nuova generazione della vettura di segmento C uscita di produzione a Cassino nel mese di dicembre del 2020. Questo in quanto Alfa Romeo nelle intenzioni del gruppo Stellantis si dovrebbe trasformare nel nuovo brand premium globale del gruppo.

Di conseguenza in futuro sarà dato spazio solo a vetture che possono essere vendute in tutto il mondo. Pertanto una berlina compatta come Giulietta che avrebbe mercato solo in Europa non troverà spazio in futuro nella gamma dello storico marchio milanese. Dunque è impensabile che una nuova Alfa Romeo Giulietta Spider possa arrivare.

Nonostante ciò Tommaso D’Amico ha ugualmente realizzato questo render immaginando una vettura che per il suo stile sportivo e accattivante potrebbe essere il modello giusto per attirare nuovi giovani clienti stanchi dei SUV e crossover. Si spera naturalmente che in futuro le cose vadano talmente bene per Alfa Romeo da poter pensare di arricchire ulteriormente la gamma di vetture anche con modelli come questo.

