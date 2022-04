Ferrari 296 GT3: ecco il sound del motore V6 [VIDEO]

Dopo il grande successo conquistato con la 488 GT3, Ferrari è pronta a debuttare nella stagione agonistica 2023 con una nuova auto da corsa chiamata Ferrari 296 GT3. Come suggerisce il nome, si basa direttamente sulla nuova 296 GTB. Tuttavia, a differenza dell’auto di serie, la GT3 verrà fornita soltanto con il nuovo motore V6 biturbo da 3 litri in quanto i regolamenti vietano qualsiasi tipo di ibridazione.

Sappiamo che la nuova vettura da corsa è stata costruita in collaborazione con Oreca e inoltre il cavallino rampate ha già avviato i test sul circuito di prova di Fiorano con i piloti Alessandro Pier Guidi e Andrea Bertolini al volante.

Ferrari 296 GT3: un video spia catturato a Fiorano ci svela il sound del solo V6

Rispetto alla Gran Turismo Berlinetta, la Ferrari 296 GT3 riesce a produrre più carico aerodinamico e dovrebbe impiegare meno di 1 minuto e 21 secondi per completare il giro sul circuito di Maranello.

Purtroppo, al momento non conosciamo ancora le specifiche tecniche finali della nuova GT3. La precedente 488 GT3 aveva un motore V8 biturbo da 3.9 litri condiviso con la 488 GTB, capace di sviluppare circa 600 CV di potenza e 678 Nm.

Il V6 della 296 GTB, invece, riesce ad erogare 663 CV a 8000 g/min. Inoltre, c’è un propulsore sole elettrico, posizionato tra il cambio a doppia frizione e il powertrain endotermico, che porta la potenza complessiva a 830 CV e 740 Nm.

Il video spia a Fiorano

Detto ciò, il leaker Varryx ha pubblicato su YouTube nelle scorse ore un video spia che mostra in azione il prototipo ufficiale con camuffamento rosso/nero della Ferrari 296 GT3 mentre effettuava alcuni giorni di prova a Fiorano. Grazie a questa clip, abbiamo la possibilità di ascoltare il glorioso sound erogato dal motore V6 a 120° attraverso i terminali di scarico posteriori.

Per i progettisti e gli ingegneri di Ferrari Competizioni GT, il confronto con la 488 GT3 e il suo palmarès rappresentano non solo una prestazione da battere, ma anche una fonte inesauribile di esperienze e soluzioni tecniche da cui trarre ispirazione per la ricerca di nuove forme per il nuovo bolide da corsa.

Il design del modello da corsa, escluse varie migliorie aerodinamiche esclusive della versione da pista, ha mantenuto il suo legame con il modello di serie, che nella sua fase di sviluppo ha fatto forti richiami ad auto come la 250 LM del 1963.

Gli studi di fluidodinamica computazionale a flusso d’aria calibrato, condotti nella galleria del vento a Maranello, hanno riguardato tutte le aree della Ferrari 296 GT3 vettura, con l’obiettivo di garantire un assetto aerodinamico che potesse assicurare un coefficiente di resistenza aerodinamico e un carico aerodinamico ottimali per la migliore manovrabilità possibile. Ricordiamo, infine, che la prima Ferrari ad adottare un motore V6 fu la monoposto Dino 156 F2 del 1957.

