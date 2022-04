Ricambi auto usate: nuove piattaforme online allargano il mercato

Grazie alle nuove aziende che operano nell’ambito del digital arriva un aiuto fondamentale per autodemolizioni, meccanici, officine e privati automobilisti. Ecco come il mercato dei ricambi auto si sta evolvendo e allargando

Fino a poco tempo fa acquistare dei buoni ricambi auto usati poteva essere molto complicato. Bisognava affidarsi ad amici e conoscenze che operavano nell’ambito di officine e autodemolizioni per avere i pezzi migliori. Oggi la situazione è radicalmente cambiata. Gli e-commerce e le piattaforme di acquisto circolare offrono infatti un servizio indispensabile per tutta la filiera dell’automobile.

Una soluzione per autodemolitori

La prima categoria a trarre vantaggio dalle nuove soluzioni digital è quella degli autodemolitori. Molto spesso, infatti, gli operatori della demolizione potrebbero trovarsi una gran mole di pezzi di ricambio senza avere acquirenti. Ciò capita non molto con i modelli di auto maggiormente circolanti, ma con auto fuori produzione, custom o di importazione estera.

Non è infrequente che questi pezzi vadano invenduti e, con il tempo, smaltiti anche se nel pieno delle loro funzionalità. Le piattaforme di intermediazione forniscono quindi un gestionale moderno e funzionale agli autodemolitori. Si dovrà solo inserire la descrizione del prodotto, il prezzo di vendita ed eventualmente alcune foto. Gli utenti, siano essi privati o aziende, possono poi accedere al database e decidere di acquistare il prezzo che più fa al caso loro.

Una soluzione per meccanici e officine

Un discorso speculare può essere fatto per i professionisti che si occupano di curare il motore delle auto. A tutti sarà capitato di avere un problema e dover aspettare che il meccanico reperisse il pezzo di ricambio. Ciò non accadrà più: i meccanici avranno a piattaforme certificate e garantite da specialisti del settore. Si potranno quindi acquistare componenti meccaniche ed elettroniche ad occhi chiusi, potendo contare sulle recensioni di colleghi e sulla possibilità di accedere al reso gratuito.

Si tratta di un servizio molto importante: così facendo i meccanici potranno aumentare il proprio bacino d’utenza e riparare auto che – fino a poco tempo fa – erano ritenute non riparabili.

Una soluzione, infine, per i clienti privati

Essendo i siti web che si occupano di tale materia configurati come un e-commerce, anche il privato potrà decidere di acquistare nella più totale autonomia pezzi di ricambio online. Non pochi, infatti, hanno una passione per i motori. Alcuni automobilisti, nel corso degli anni, hanno imparato come riparare da sé la propria auto. Grazie al mercato certificato di ricambi, non ci si esporrà più a potenziale truffe: il loro corretto funzionamento è sempre garantito.

Ricambi usati: un bene per l’economia circolare

Il concetto dell’economia circolare è molto importante nella nostra società. Il vantaggio principale è per l’ambiente: riducendo il volume di rifiuti che, altrimenti, andrebbe gettato via in discarica, si fa una scelta altamente ecologica. D’altra parte, poi, si evita uno spreco di materie prime difficilmente quantificabile. L’altro punto forte dell’economia circolare è nel risparmio che tutti gli attori coinvolti sperimentano: dall’autodemolitore fino al meccanico, passando per l’utente finale.

