Fiat Fastback 2023 avrà un bagagliaio molto capiente [FOTO SPIA]

Il Fiat Fastback 2023, il primo SUV coupé della casa automobilistica torinese, è praticamente pronto per essere svelato ufficialmente. L’ultimo prototipo completamente camuffato è stato avvistato per le strade della capitale del Minas Gerais.

Fratello del Pulse, il modello sarà prodotto nello stabilimento di Betim e sorgerà sulla piattaforma MLA. Nonostante la lunghezza maggiore, il passo sarà lo stesso del Pulse (quindi 2,53 metri).

Fiat Fastback 2023: un nuovo prototipo del SUV coupé è stato avvistato a Betim

Le ultime foto spia mostrano quanto sia massiccio lo sbalzo posteriore e confermano in che punto è aumentata la lunghezza. Considerando che lo spazio interno resterà invariato, il vano bagagli invece sarà molto generoso; quindi, avrà una capacità superiore ai 525 litri proposti dalla Cronos.

Naturalmente, il SUV coupé manterrà la stessa identità visiva del Fiat Pulse mentre le portiere posteriori dovrebbero avere la stessa forma di quelle della berlina Cronos. Nella parte anteriore, cofano, parafanghi e vano motore sono identici a quelli del Pulse. Tuttavia, per differenziare i modelli, il paraurti anteriore del Progetto 376 avrà una sua identità, compresi i fari unici.

Per quanto riguarda il posteriore, il secondo SUV di Fiat avrà un cofano del bagagliaio integrato con il lunotto. I fanali saranno stretti e con tecnologia a LED mentre il paraurti avrà un estrattore nero nella zona inferiore. All’interno, troveremo un cruscotto praticamente identico a quello del Pulse. Quello che cambierà sarà la nuova console centrale con freno di stazionamento elettronico.

Le versioni entry-level della Fiat Fastback 2023 saranno equipaggiate dal motore T200 da 1 litro con potenza di 125 CV a 5755 g/min e 200 Nm di coppia massima a 1700 g/min con alimentazione tramite benzina. Usando l’etanolo, invece, la potenza aumenta a 130 CV a 5750 g/min e 200 Nm a 1700 g/min. Questo propulsore sarà abbinato a un cambio automatico CVT che simula 7 marce virtuali.

Le versioni più costose e quella Abarth, invece, avranno il motore T270 da 1.3 litri con potenza di 180 CV a benzina e 185 CV con etanolo mentre la coppia sarà in entrambi casi di 270 Nm. In questo caso, il propulsore sarà abbinato solo a un cambio automatico a 6 marce.

Inizialmente, prima della pandemia e della crisi dei semiconduttori, Fiat prevedeva di lanciare il nuovo Fiat Fastback dopo il Carnevale 2022, ma adesso è stata costretta a posticipare la presentazione. In questo momento non abbiamo ancora informazioni dettagliate sul debutto del nuovo SUV coupé.

Ricordiamo, infine, che Stellantis ha in programma di lanciare altre novità in Brasile. Oltre al Progetto 376, infatti, presto arriveranno nelle concessionarie la nuova Citroën C3, le Fiat Argo e Cronos con cambio CVT e delle novità nelle gamme di Peugeot 208 e 2008.

