Jeep ha un nuovo responsabile del marketing a livello globale

Stellantis ha promosso Lucy McLellan, responsabile delle comunicazioni per l’India e l’Asia del Pacifico, a responsabile globale del marketing e delle comunicazioni per il marchio Jeep. McLellan, che è entrata a far parte del predecessore di Stellantis, Fiat Chrysler Automobiles Australia, nel 2012 dopo aver ricoperto ruoli di comunicazione con il BMW Group Australia, assumerà la sua posizione negli Stati Uniti alla fine del mese prossimo.

Lucy McLellan nuovo responsabile marketing a livello globale di Jeep

Nelle sue funzioni riporterà direttamente al CEO di Jeep Christian Meunier. Parlando con la stampa McLellan ha dichiarato che l’offerta per la posizione era in linea con la sua forte attrazione per il marchio. “Jeep è il marchio più globale di Stellantis. È anche un marchio speciale, per quanto riguarda le sue capacità, cosa rara tra i marchi mainstream”, ha affermato.

“Jeep ha un vero elemento di stile di vita che non ha rivali, soprattutto negli Stati Uniti, ma in crescita in altri mercati. Per me è unico. Jeep è un marchio emozionale che consente ai clienti di far parte di una comunità orgogliosa, ed è davvero speciale”.

La McLellan ha affermato che il suo ruolo sarà quello di portare una prospettiva globale al marchio Jeep e che avrebbe creato un team di marketing globale per garantire al brand di poter comunicare con successo tutte le sue sfumature in ciascun mercato. Ha affermato che il suo ruolo precedente copriva 20 mercati per i 14 marchi di Stellantis, il che le dava una forte prospettiva nazionale e regionale per le vendite e il marketing.

La McLellan è stata sostituita come direttore delle comunicazioni per la regione India e Asia Pacifico (IAP) da Chris Keeffe, che lavorerà a Tokyo. Sarà responsabile della supervisione di tutte le comunicazioni esterne e interne, delle strategie di lancio dei prodotti, delle relazioni con i media e delle comunicazioni esecutive nei mercati di India, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea del Sud e Sud-est asiatico.

Il COO della regione IAP di Stellantis, Carl Smiley, ha dichiarato: “In qualità di leader dinamico ed esperto nella strategia di comunicazione e nell’esecuzione in tutta la regione, Chris è una novità entusiasmante per Stellantis. Con una passione per l’elettrificazione e la tecnologia, Chris è nella posizione ideale per aiutare a realizzare le nostre ambizioni globali di Dare Forward nella regione”.

