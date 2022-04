Jeep presenta sette nuovi concept all’Easter Jeep Safari 2022

Jeep ha svelato poco fa a sette nuovi concept off-road in occasione dell’Easter Jeep Safari 2022. Tutti i particolari veicoli saranno presenti a Moab (Utah) dal 9 al 17 aprile.

Jeep Wrangler Magneto 2.0

Il primo prende il nome di Jeep Wrangler Magneto 2.0. Si tratta di un’evoluzione del Magneto presentato lo scorso anno che ha mostrato in anteprima la prima Wrangler completamente elettrica. La versione 2.0 viene fornita con un motore elettrico significativamente più potente in quanto riesce a sviluppare ben 625 CV di potenza e 1152 Nm di coppia massima.

Accanto è presente una batteria da 70 kWh, un sistema di trazione integrale e un cambio manuale a 6 marce derivato dei modelli Hellcat che permette un’accelerazione da 0 a 96 km/h in soli 2 secondi. Questo rappresenta un record assoluto per l’iconico fuoristrada.

La Jeep Wrangler Magneto 2.0 dispone inoltre di cerchi da 20”, diverse parti in fibra di carbonio, assale anteriore Dynatrac Pro-Rock 60, assale posteriore Dynatrac 80 e alberi di trasmissione personalizzati. Il concept a zero emissioni si basa sulla Wrangler a due porte, ma propone un passo più lungo di 30,48 cm e un kit di sollevamento da 7,62 cm.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4xe

Il prossimo concept prende il nome di Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4xe. La casa automobilistica americana è partita dalla Grand Cherokee 4xe di ultima generazione per realizzare questa speciale versione Trailhawk. Viene fornita con nuovi cerchi da 20” abbinati a pneumatici BFGoodrich Mud Terrain da 33”, un rivestimento di colore blu resistente, un tetto nero con barre personalizzate e un abitacolo realizzato su misura.

Jeep ‘41

Ispirata all’originale Jeep Willys del 1941, il concept Jeep ‘41 deriva da una Wrangler 4xe dipinta in una speciale colorazione verde opaca chiamata D.R.A.B. ’41, abbinata a una capote beige. I cerchi Fifteen52 da 17” sono abbinati a pneumatici mud terrain da 35”. Non mancano un kit di sollevamento da 5 cm, un verricello Warn in stile militare e delle mezze portiere.

Jeep Rubicon 20th Anniversary Concept

Sempre all’Easter Jeep Safari 2022, il marchio di Stellantis ha presentato la Jeep Rubicon 20th Anniversary Concept. Questa speciale vettura festeggia i 20 anni dal lancio della prima Rubicon ed è rivestita esternamente nella colazione Granite Crystal abbinata a interni rossi. Sotto il cofano trova posto il motore Hemi V8 da 6.4 litri mentre esternamente abbiamo dei cerchi Mopar da 17”, degli pneumatici da 37”, un kit di sollevamento da 5 cm e una protezione per il sottoscocca.

Jeep Bob

La Jeep Bob altro non è che un Gladiator modificato che assomiglia più a una Wrangler con un piccolo cassone posteriore. Il particolare nome deriva dal termine “bobbing” che significa accorciare lo sbalzo posteriore per migliorare le prestazioni in off-road. Anche i parafanghi sono stati modificati per accogliere i nuovi cerchi da 20” abbinati a enormi pneumatici da 40”.

Altre modifiche esterne includono il tetto in tela arancione, il portapacchi in metallo sul cassone e i LED extra sul paraurti realizzato su misura. Sotto il cofano c’è un motore diesel V6 da 3 litri ed è abbinato ad assali Dynatrac Pro-Rock 60, bobine King, ammortizzatori Bypass e kit di sollevamento da 7,62 cm.

Jeep Performance Parts D-Coder Concept

Sempre all’Easter Jeep Safari 2022, è stato presentato anche il Jeep Performance Parts D-Coder Concept che è sostanzialmente un Jeep Gladiator rivestito in una particolare colorazione rossa chiamata Maraschino Red che risalta le 35 componenti Jeep Performance Parts realizzate da Mopar.

Jeep Performance Parts Birdcage

Il secondo concept JPP, invece, prende il nome di Jeep Performance Parts Birdcage e si basa sulla Wrangler 4xe. L’assenza di parabrezza, tetto e finestrini permette ai passeggeri di accedere a una completa esperienza all’aria aperta.

Il concept viene fornito con una carrozzeria rivestita in marrone abbinata a inserti blu 4xe, grafica Rubicon, DRL montati sul parafango, LED montati sul tetto, portapacchi Rhino-Rack, piastre paramotore, verricello, pneumatici BFGoodrich KM3 da 37” e ammortizzatori Fox con kit di sollevamento da 5 cm.

Gli altri concept

Infine, all’Easter Jeep Safari 2022 il marchio americano porterà altri tre veicoli basati sulla Wrangler: Wrangler 4xe SEMA, Wrangler Overlook a sette posti e Kaiser Jeep M725 dallo stile retrò.

