Nuova Fiat X1/9: ecco come sarebbe in versione moderna [Render]

La nuova Fiat X1/9 sarebbe un sogno per molti fan della principale casa automobilistica italiana. Nelle scorse ore sul web è apparso un video render che mostra come sarebbe la famosa vettura di Fiat in chiave moderna. Si tratta del render dell’architetto e designer Tommaso D’Amico che ha pubblicato un video molto interessante sul suo canale di YouTube.

Nuova Fiat X1/9: ecco come sarebbe la vettura in versione moderna

La nuova Fiat X1/9 sarebbe diretta discendente del famoso modello di Fiat che proprio a fine anno festeggia 50 anni dal suo debutto. La vettura fu realizzata come sostituta della Fiat 850 Spider e grazie al suo motore potente e a delle linee di design molto accattivanti, l’auto divenne subito un grande successo.

L’auto lanciata nel 1972 fu prodotta fino al 1989 in un totale di 174 mila unità. La base di partenza di questa auto era la Fiat 128 Coupé dalla quale gli ingegneri della principale casa automobilistica italiana presero le parti migliori. Una delle principali differenze tra le due auto fu che la X1/9 aveva la trazione posteriore mentre la 128 Coupé era dotata di motore in posizione centrale.

Tornando alla nuova Fiat X1/9, l’auto immaginata in questo render riprende lo stesso stile della sua celebre antenata ma lo rivede in una veste più moderna. L’auto ovviamente se tornasse sarebbe molto tecnologica come dimostrano gli interni dotati di quadro strumenti digitale, sistema di infotainment di ultima generazione e tutte quelle caratteristiche che non possono mancare in una vettura di questo tipo nel 2022.

Chi ha immaginato questa auto ritiene che un motore che adatto ad un simile modello possa essere il FireFly 4 cilindri 1.3 turbo, che dispone di 190 CV di potenza e del cambio automatico. Ricordiamo anche che questa auto nella sua versione originale fu disegnata da Marcello Gandini per Bertone, autore di altri famosi successi tra cui Alfa Romeo Montreal, Bugatti EB110 e Bmw Garmisch oltre che numerose auto di Maserati e Lamborghini.

Sembra un po’ difficile che nel futuro di Fiat ci possa essere spazio per una vettura di questo tipo. Il numero uno della principale casa automobilistica italiana, Olivier Francois da questo punto di vista è stato abbastanza chiaro. Il CEO di Fiat ha detto che il suo brand non snaturerà la sua essenza di casa automobilistica di auto compatte e utilitarie. In ogni il lancio sul mercato di una nuova Fiat X1/9 farebbe la felicità di molte persone specie qui in Italia.

