Jeep ha svelato le novità per l’Easter Safari 2022

Jeep e il team Performance Parts by Mopar hanno presentato nelle scorse ore una straordinaria gamma di concept car 4×4 e 4xe personalizzati per conquistare l’iconico terreno di roccia rossa a Moab Utah dove da domani si svolgerà l’Easter Safari 2022. Quest’anno, la casa americana mostrerà ben 10 veicoli inediti e concept JPP dotati di una serie di propulsori avanzati.

La formazione degna di nota è capeggiata dal trionfale ritorno di Jeep Wrangler Magneto, il primo concept di veicolo elettrico a batteria (BEV) del marchio americano. La Wrangler Magneto Concept ha fatto la sua apparizione l’anno scorso durante la 55a edizione dell’Easter Jeep Safari, quando ha fatto sognare molte persone con il suo cambio manuale a 6 marce: sì, un cambio manuale in un veicolo completamente elettrico.

Per la versione 2.0 di questo concept, confermato il cambio manuale a 6 marce. Le maggiori novità le troviamo sotto il cofano. Stiamo parlando di oltre 634 cavalli e 1.152 Nm di coppia per questo Wrangler elettrificato. Secondo Jeep, questo concept 2.0 può raggiungere i 100 km/h da fermo in 2 secondi. Ci sono anche pneumatici da 40 pollici montati su ruote da 20 pollici, oltre a una serie di altre modifiche che consentono prestazioni fuoristrada ancora migliori.

Jeep 41′ Concept: Il 1941 segnò la nascita della Jeep Wrangler, originariamente nota come Willys, poiché l’esercito americano si dotò di veicoli leggeri con forti capacità fuoristrada per la prima guerra mondiale. L’anno cult è inscritto su ciascuno dei modelli Jeep e l’azienda ha deciso di offrire un concept che renda questa data il punto focale dell’auto.

Il concept supporta la stessa meccanica 4xe che conosciamo da tempo, mentre mostra un tema direttamente mutuato dall’originale Willys degli anni 40. Il suo tetto e il rivestimento dei sedili dell’abitacolo beige, l’assenza di finestrini e la presenza di un verricello ricordano il veicolo originariamente commissionato dall’esercito americano.

Jeep Bob Concept è basata sulla Jeep Gladiator Rubicon, ma è stata ovviamente sottoposta a un trattamento d’urto dal team di ingegneri responsabili del progetto. I pneumatici da 40 pollici sono una delle caratteristiche più evidenti, un motore EcoDiesel da 3,0 litri si trova sotto il cofano ed è accoppiato a un cambio automatico a 8 velocità.

Jeep Rubicon 20th Anniversary Concept: Fu nel 2003 che apparve sul mercato la prima versione Jeep “Rubicon”. Per celebrare il 20° anniversario della versione, la casa americana ha deciso di lanciare questo Rubicon 20th Anniversary Concept.

Innanzitutto, c’è un motore HEMI da 6,4 litri a otto cilindri sotto il cofano che produce circa 475 cavalli. Questo concept è in gran parte ispirato al Wrangler Rubicon 392 attualmente in vendita. Questo concetto utilizza pneumatici da 37 pollici, un rialzo delle sospensioni da 2 pollici, un verricello e un badge “20th Anniversary” presente in varie parti della carrozzeria.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk PHEV concept: La Grand Cherokee 4xe è appena arrivata sul mercato e Jeep coglie l’occasione per mostrare fino a che punto possono davvero spingersi le prestazioni fuoristrada di questo veicolo. Il concept che ci viene presentato è quindi quasi identico alla versione di serie che circola sulle nostre strade.

Tuttavia, ci sono alcuni elementi piuttosto interessanti, tra cui pneumatici fuoristrada BF Goodrich da 33 pollici. Inoltre sono presenti anche alcuni elementi estetici inediti in tutto l’abitacolo e sulla carrozzeria della Grand Cherokee Trailhawk Concept, inoltre sono presenti anche accessori che non troviamo nella versione normale come portapacchi e fendinebbia.

