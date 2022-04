Stellantis punta sul 5G in Brasile per l’automazione in fabbrica

Il gruppo Stellantis, responsabile in Brasile dei marchi Fiat, Peugeot, Citroen e Jeep, cerca di modernizzare gli stabilimenti del Paese, soprattutto con varie tecnologie e puntando forte sul 5G. “Perché scommettiamo su alcune caratteristiche del 5G? Per la sua elevata affidabilità “, ha dichiarato il senior manager di ICT Manufacture di Stellantis, Djan Castro, durante il Forum of Innovative Operators 2022 questo mercoledì 6 aprile.

Stellantis: il gruppo automobilistica in Brasile sperimenta l’automazione in Fabbrica grazie al 5G

Il dirigente di Stellantis ha spiegato che i sistemi relativi alla catena di montaggio hanno un ruolo fondamentale poiché qualsiasi ritardo può causare un effetto domino, poiché l’assemblaggio delle auto avviene in modo sequenziale e orchestrato.

Per Castro, il 5G non solo consente la comunicazione ad alta velocità, bassa latenza e qualità del servizio (QoS), ma offre anche la possibilità di un’ampia copertura, raggiungendo anche i fornitori partner, e anche in grado di fornire il segnale in produzione senza interferenze. Il fatto che si tratti di una rete mobile consente anche di spostare le macchine secondo necessità, senza perdita di connettività.

Secondo il manager di Stellantis, quando ad agosto è stata annunciata la partnership con TIM, anche per questo caso era prevista l’opportunità di implementare il 5G. Un progetto pilota presso lo stabilimento di Goiana (PE), realizzato in collaborazione con TIM, utilizza in via sperimentale la rete mobile per effettuare, in un primo momento, il controllo dei badge (logo del costruttore, modello dell’auto, ecc.) dei dati acquisiti ed elaborati.

Il processo, precedentemente svolto da un dipendente addetto al controllo, si svolge presso lo stabilimento della città di Pernambuco, che a sua volta opera su tre turni giornalieri, tutti i giorni. L’investimento richiesto è stato “molto basso” e la realizzazione del progetto ha richiesto solo tre mesi.

L’idea è che il progetto possa essere esteso ad altre applicazioni in fabbrica. “I prossimi casi sono strettamente legati alla raccolta di informazioni. Un’altra possibilità è che il sistema possa essere utilizzato anche per controllare i cablaggi elettrici dell’auto.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: la produzione in Italia cala per il quinto anno di fila

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!