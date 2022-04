DS 7 Crossback: crescono le vendite in un importante mercato europeo

Quando la DS 7 Crossback è stata presentata per la prima volta in occasione del Salone di Ginevra del 2017, molti hanno affermato che fosse il SUV premium progettato per il prossimo decennio, quello degli anni 2020.

Il tempo ha dato loro ragione, se prendiamo in considerazione i dati delle immatricolazioni registrati in Spagna e l’importanza che stanno assumendo le sue versioni ibride plug-in E-Tense, che hanno chiuso il primo trimestre 2022 in testa al segmento premium dei C-SUV ibridi plug-in.

DS 7 Crossback: oltre 12.200 immatricolazioni registrate dal suo lancio in Spagna

Con oltre 12.200 unità vendute dal suo lancio nel mercato spagnolo, la DS 7 Crossback vede crescere le sue immatricolazioni anno dopo anno. Il SUV di segmento C di DS Automobiles ha iniziato il suo viaggio con 2000 vendite, passate a 3050 nel 2019, 3100 nel 2020 e 3500 nel 2021.

Inoltre, la DS 7 Crossback E-Tense è passata dallo 0,8% del 2019 al 59% nei primi tre mesi di quest’anno. Praticamente, due DS 7 Crossback su tre vendute in Spagna sono ibride plug-in, cifre che pochissimi modelli nel mercato premium spagnolo riescono ad eguagliare.

Il SUV aggiunge raffinatezza, materiali e finiture più esclusivi alle caratteristiche di spazio interno e versatilità su tutti i tipi di terreno. Con le sue versioni plug-in ibride E-Tense e le sue funzioni avanzate di assistenza alla guida (ADAS), anticipa le principali tendenze del settore automobilistico portando sostenibilità, prestazioni e tecnologia nel segmento dei SUV.

Poter circolare in ogni tipo di terreno e circostanza è una qualità che contraddistingue i SUV di fascia alta. Pochi però possono vantare 300 CV di potenza, accelerare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, consumare 1,3 litri/100 km ed emettere 34 g/km di CO2 nel ciclo WLTP.

La DS 7 Crossback E-Tense 300 4×4 raggiunge questo obiettivo aggiungendo la trazione integrale. Quest’ultima, assieme alle elevate prestazioni offerte dal gruppo propulsore ibrido plug-in, torna utile su fango, neve e ghiaccio mentre la sua autonomia in modalità 100% elettrica fino a 55 km (nel ciclo combinato WLTP) o fino a 72 km (in quello urbano) consente di muoversi con totale eleganza nel centro delle grandi città.

Sia la variante E-Tense 300 che la E-Tense 225 a trazione anteriore della DS 7 Crossback presentano innovazioni pensate per sfruttare al meglio la sua propulsione elettrica, come la funzione E-Save che permette al guidatore di riservare l’autonomia elettrica per utilizzarla quando lo ritiene necessario durante il suo viaggio.

Grazie all’eredità raccolta in Formula E, il SUV ibrido plug-in recupera energia in fase di decelerazione e frenata attraverso la funzione Brake al fine di aumentare il range di percorrenza.

