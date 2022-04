Opel: primo Open Lab con l’Università di Darmstadt

Opel ha annunciato una notizia importante nelle scorse ore. La casa automobilistica tedesca che fa parte del gruppo Stellantis ha firmato un accordo di partnership con la Darmstadt Technical University (TU Darmstadt) sulle nuove tecnologie di illuminazione. Questa collaborazione è la prima in Germania della rete di ricerca denominata “OpenLabs”, avviata dal gruppo Stellantis con rinomate università.

Primo OpenLabs di Opel con la Darmstadt Technical University

Lo scopo di questa nuova collaborazione, che è stata istituita per acquisire conoscenze scientifiche sui sistemi di illuminazione automobilistica di prossima generazione, sarà in 5 aree di sviluppo principali: sistemi di assistenza alla comunicazione, fari adattivi, luci posteriori, illuminazione interna e sorgenti luminose.

Unendo la tecnologia tedesca superiore insieme ai design più contemporanei, Opel apre nuovi orizzonti nelle tecnologie di illuminazione grazie alla sua collaborazione con l’Università tecnica di Darmstadt (TU Darmstadt).

La partnership strategica con TU Darmstadt rappresenterà un passo importante verso il passaggio alla nuova era delle tecnologie di illuminazione. Tuttavia, il gruppo inizialmente fornirà finanziamenti per i prossimi quattro anni a tre dottorandi del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica dell’Università.

Valutando la partnership tra Opel e TU Darmstadt, il CEO di Opel Uwe Hochgeschurtz ha dichiarato: che in collaborazione con TU Darmstadt, la sua azienda vuole realizzare sistemi di illuminazione inediti e metterli quanto prima sul mercato. Per questo è importantissimo poter lavorare con esperti di scienza e ricerca di TU Darmstadt.

Questo nuovo Open Lab, emerso con la collaborazione tra Opel e l’Università di Darmstadt, è un modo per entrambi i partner sulla strada verso le tecnologie di illuminazione di prossima generazione.

Philipp Röckl, ingegnere responsabile dell’innovazione nell’illuminazione per esterni di Opel, ha dichiarato che lavorano a questo progetto da molti anni e che questa cooperazione con OpenLab si intensificherà e si rafforzerà a lungo termine. Inizialmente la partnership era prevista per 4 anni ma adesso l’obiettivo è ampliarla fino a 10.

Vedremo dunque in proposito quali altre novità arriveranno a proposito di questo progetto da parte della casa automobilistica tedesca di Stellantis che all’interno del gruppo sta assumendo sempre di più il ruolo di leader tecnologico.

