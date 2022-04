Jeep: lancerà auto elettriche anche in India

Stellantis ha intenzione di aumentare le sue quote di mercato in India. Per farlo in futuro punterà sulla categoria dei veicoli elettrici utilizzando il marchio Jeep, poiché la domanda di auto a batteria continua a crescere nel Paese. Il primo SUV completamente elettrico di Jeep, ma ancora senza nome, dovrebbe fare il suo debutto globale nel 2023. Mentre i dettagli sull’eventuale arrivo dello stesso veicolo negli showroom Jeep indiani non sono ancora condivisi da Stellantis, l’ecosistema di produzione di veicoli elettrici e la rete di ricarica nel paese dovrebbe registrare una crescita significativa entro quella data.

Jeep: il B-SUV elettrico potrebbe arrivare anche in India

Jeep attualmente vende in India Compass, Meridian e Wrangler. Questi veicoli sono realizzati nello stabilimento di produzione di Stellantis vicino a Pune. Roland Bouchara, CEO e amministratore delegato di Stellantis India, ha affermato: “Lo sviluppo di veicoli elettrici è un pilastro fondamentale della nostra strategia e senza dubbio si applica anche all’India. Jeep ha la tecnologia e siamo pronti per partire. Sicuramente svilupperemo l’EV in India, ma seguiremo l’andamento del mercato. Ci adatteremo e all’interno del nostro segmento saremo un attore chiave”.

Stellantis India è tra i 20 candidati a cui è stata concessa l’approvazione nell’ambito del programma Champion OEM Production Linked Incentive (PLI) annunciato dal governo. Citroen, che è l’altro marchio automobilistico nel portafoglio di Stellantis India, ha in programma di inserire anche veicoli elettrici nella sua gamma. Il prossimo lancio di Citroen in India, tuttavia, sarà il SUV compatto C3 alimentato a benzina/diesel, che potrebbe essere introdotto intorno a settembre-ottobre.

Al momento in India Tata Motors ha un quasi monopolio nel segmento dei veicoli elettrici per passeggeri con una quota di poco superiore all’85 per cento. Stellantis però con Jeep in futuro potrebbe scalfire questo monopolio in un mercato che ogni anno che passa diventa sempre più importante a livello globale.

