Jeep interrompe la vendita di diesel e benzina in Francia

La Francia diventa il primo mercato europeo dove il marchio Jeep smette di vendere veicoli con motori puramente a combustione interna. La trasformazione del brand di Stellantis verso una gamma 100% elettrificata poi 100% elettrica inizia ora con la fine della vendita dei motori a combustione interna (ICE) su tutte le gamme Renegade e Compass, dato che la Wrangler e la Grand Cherokee essendo già disponibili solo in Versioni ibride plug-in 4xe.

Jeep dice stop ai motori termici in Francia dal 30 maggio

I clienti francesi potranno comunque recarsi presso il proprio distributore per ordinare un motore a benzina o diesel fino al 30 maggio. Jeep Renegade e Compass sono ora disponibili con un nuovissimo propulsore ibrido, che sarà condiviso dall’Alfa Romeo Tonale. Si tratta di un nuovo motore a benzina turbo a ciclo Miller a quattro cilindri da 1,5 litri che produce 130 CV e 240 Nm di coppia attraverso un cambio a doppia frizione a sette rapporti.

Questa trasmissione inedita incorpora un motore elettrico da 20 CV e 55 Nm alimentato da un circuito dedicato a 48 V, in grado di guidare le sole ruote anteriori su brevi distanze a velocità molto basse. L’avviamento e la manovra possono quindi essere effettuati senza l’utilizzo del blocco termico.

Una finitura che privilegia i materiali riciclati arricchisce i rispettivi cataloghi, come nelle versioni Upland di Jeep Compass e Jeep Renegade che utilizzano la plastica raccolta negli oceani per realizzare i tessuti dei sedili.

Il marchio Jeep, nato nel 1941 da una gara d’appalto dell’esercito americano, apre un nuovo capitolo e punta, secondo il comunicato ufficiale, a diventare il marchio di SUV più “eco-responsabile” al mondo, proprio questo. “Ci impegniamo a rendere Jeep il marchio di SUV più ecologico ed eccitante.

L’elettrificazione della gamma Jeep consente ai nostri clienti di viaggiare esclusivamente con l’elettricità, offrendo la possibilità di godere ancora di più delle capacità fuoristrada di una Jeep in un silenzio quasi completo, preservando le qualità di guida efficiente e divertente anche su strade urbane “, ha affermato Christian Meunier.

Ti potrebbe interessare: Jeep Grand Cherokee 4xe debutterà in Brasile entro fine anno

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!